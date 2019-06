Erkan Tan mehteri veremedi: Mutlu değilim

Sunduğu televizyon programında sürekli çaldığı mehter marşı ve provakatif üslubuyla tanınan Erkan Tan, “Söz de karar da milletin” başlıklı yazı kaleme aldı.

31 Mart seçimlerinin ardından İmamoğlu’na “Daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum” diye hitap eden Erkan Tan, İmamoğlu’nun 9 puan farklık zaferini “Mutlu değilim” diyerek karşıladı.

İşte Tan’ın “Söz de karar da milletin” başlıklı yazısındaki satırlar

CHP adayına oy vermedim, ellerim kırılsa CHP’ye ve adaylarına oy vermem… Kazandığı için mutlu değilim. Gel gelelim, halkın iradesi tecelli etti. Seçim sonucu ülkemize, milletimize İstanbul’a hayırlı uğurlu olsun.

Milletin iradesi ve kararı, her zaman, her şeyin üzerindedir. Söz de, karar da milletindir.

Nihai karar ve kader de ALLAH’a aittir.. Kur’an-ı Kerim’de yüce ALLAH buyuruyor: “Sizin hayır sandığınızda şer; şer sandığınız şeyde hayır vardır. Allah (C.C) bilir, siz bilmezsiniz.”

AK PARTİ MİLLET İRADESİNE SELAM DURDU

Son Başbakan Binali Yıldırım… Demokrasi tarihimizde nezaket ve büyük bir asalet örneği oluşturdunuz.

İtiraz etmeksizin, bahane üretmeksizin, özgüvenle, millet iradesine selam durdunuz… Aslında hakkı açıkça yenmiş olan, oyları açıkça hile ile rakibe yazılmış olan, siz ve size oy verenler olduğu halde, CHP adayı mağdurmuş gibi gezindi… Ve siz; büyük bir sabır ve metanetle davrandınız. Gerçi AK Parti sadece İstanbul’da değil, kaybettiği her yerde, aynı hassasiyetleri göstermiştir.

Elbetteki; sizleri açıkça destekleyenler olarak, müşterek hüzün içindeyiz… Seçimin sonuçları ve tahlilleri daha sonra yapacağız inşallah.