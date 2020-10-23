Ersin Tatar, Bugün Ant İçecek Ve Görevi Devralacak

18 Ekim’de yapılan 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine resmen başlayacak. Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15.00’te başlayacak.



Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Tatar’ın ant içmesinin ardından saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, 16.00’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Kabri’ne ve 16.30’da Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Kabri’ne Çelenk Koyma Töreni yapılacak. Saat 17.30’da ise KKTC’nin 5’înci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak. Cumhurbaşkanlığı’nda bu çerçevede Devir Teslim ve Tebrik Kabulü Töreni gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yemin törenine ve devir teslim törenine katılmak amacıyla bugün KKTC’ye gelecek. Törenlerin ardından Tatar ve Oktay’ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Tüm törenler, saat 14.30’dan itibaren özel yayınla BRT’den canlı yayınlanacak.