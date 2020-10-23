  • BIST 1.198
  • Altın 486,690
  • Dolar 7,9304
  • Euro 9,3557
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Ersin Tatar, Bugün Ant İçecek Ve Görevi Devralacak

» »
Saat 17.30’da KKTC’nin 5’înci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak.
Ersin Tatar, Bugün Ant İçecek Ve Görevi Devralacak

18 Ekim’de yapılan 2’nci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde ant içerek görevine resmen başlayacak. Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Tatar’ın ant içmesinin ardından saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na, 16.00’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Kabri’ne ve 16.30’da Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Kabri’ne Çelenk Koyma Töreni yapılacak. Saat 17.30’da ise KKTC’nin 5’înci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralacak. Cumhurbaşkanlığı’nda bu çerçevede Devir Teslim ve Tebrik Kabulü Töreni gerçekleştirilecek.

erofuo.jpg

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yemin törenine ve devir teslim törenine katılmak amacıyla bugün KKTC’ye gelecek. Törenlerin ardından Tatar ve Oktay’ın bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Tüm törenler, saat 14.30’dan itibaren özel yayınla BRT’den canlı yayınlanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar, Bugün Ant İçecek Ve Görevi Devralacak23 Ekim 2020 Cuma 08:51
  • Dün Akşamki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı23 Ekim 2020 Cuma 08:39
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 23 Ekim 2020 Cuma23 Ekim 2020 Cuma 08:36
  • Taner Ulutaş'tan taşlamalar23 Ekim 2020 Cuma 08:01
  • Lefkoşa'da araç takla attı! 2 yaralı22 Ekim 2020 Perşembe 20:11
  • Faiz Sucu oğlu'da adaylığını açıkladı22 Ekim 2020 Perşembe 19:23
  • KKTC'de bugün 3 vaka! 1'i yerel22 Ekim 2020 Perşembe 18:56
  • Pilli:1'i yerel 3 yeni vaka!22 Ekim 2020 Perşembe 18:56
  • Zorlu Töre de aday!22 Ekim 2020 Perşembe 18:44
  • Akaryakıt'a zam yok...22 Ekim 2020 Perşembe 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti