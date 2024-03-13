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Ertan Azer Kadınlar Basketbol Turnuvası başlıyor

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Ertan Azer Kadınlar Basketbol Turnuvası başlıyor
Ertan Azer Kadınlar Basketbol Turnuvası başlıyor

Ertan Azer Kadınlar Basketbol Turnuvası bu akşam başlıyor. 
NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 18.00’de Levent-Doğu Akdeniz Üniversitesi bu karşılaşma sonrasında ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Akdeniz Spor Birliği maçları oynanacak.

 

Lig Öncesi Turnuva

Lig öncesinde Ertan Azer anısına hem Basketbol erkekler hem de Basketbol Kadınlar kategorilerinde Federasyon tarafından turnuva düzenleniyor. 

 

Marmara, Disiplin Kuruluna sevk edildi

Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara kadın basketbol takımını Disiplin Kurulan sevk etti.
Ertan Azer Kupasında bu gece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile karşılaşacak olan Savoy Marmara takımı turnuvaya katılmayacağını bu sabah federasyona iletti.
Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara Kulübü kadın takımını Disiplin Kuruluna sevk ettiğini kulübe bildirdi.

 

UKÜ yarı finalde
Savoy Marmara’nın turnuvadan çekilmesinin ardından turnuvada direk yarı finallere geçilecek.
Yarı final maçları 13 Mart Çarşamba akşamı Levent – Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği arasında oynanacak.

 

Çetinkaya Büyük Erkekler liginde

25 Mart tarihinde başlaması beklenen Büyük erkekler ligine  bu yıl efsane Çetinkaya TSK'nün de katılmak için başvurduğu öğrenildi. 

ÇTSK Basketbol erkek takımını Kadri Alagöz çalıştıracak.

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Ertan Azer

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