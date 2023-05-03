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Erteleme maçı CL Gençler Birliği’nin

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Erteleme maçı CL Gençler Birliği’nin
Erteleme maçı CL Gençler Birliği’nin

Basketbol Prolig erteleme maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 81-50 yendi.

İskele Spor Salonu’nda geçtiğimiz hafta oynanan ve scoarboard’un beşinci dakikada bozulması nedeniyle ertelenen maça kaldığı yerden devam edildi.

Mücadelede sonuca giden taraf Caeasar Larnaka Gençler Birliği oldu.

Ligin 9.hafta açılışında bu akşam Koopspor-Savoy Marmara maçı yapılacak.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

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