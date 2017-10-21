Ertuğruloğlu: Ülkede başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mevcut sistemin devamının ülkeye bir şey kazandırmayacağını, bu nedenle başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Genç TV'nin "Bize Göre" programına konuk oldu.

Programda yaptığı açıklamada; KKTC’de Ocak 2018'de yapılması öngörülen seçimlerde aday olup olmayacağını henüz açıklamadığını, ancak ülkedeki mevcut sistemin devam etmesinin ülkeye birşey kazandırmayacağına inandığını söyleyen Ertuğruloğlu, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini, mevcut sistemde yapılan her seçimde vatandaşın daha da hayal kırıklığına uğrayacağına inandığını kaydetti.

Seçimlerde herhangi bir partinin tek başına iktidar olabileceği bir tablonun görülmediğini ancak Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti çıkacağına inandığını belirten Ertuğruloğlu, seçimler sonrası ülkede yine koalisyon hükümetinin oluşacağına ancak "o parti olmaz veya bu parti ile olmaz" denemeyeceğine işaret etti.

YENİ SÜREÇ ANCAK...

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuk olduğu programda, “eski” Kıbrıs müzakere sürecinin İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan zirvede bittiğini ve Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerin ardından canlandırılmasının da söz konusu olmadığını, yeni bir sürecin ancak eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde başlayabileceğini söyledi.

Rum Yönetiminin, Birleşmiş Milletler aracılığıyla KKTC'de yaşayan Rum ve Maronitlere gönderdiği yardımın tek amacının siyasi istismar olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “KKTC olarak bu uygulamanın artık bir statüko olduğunu ve durdurulması gerektiğini tüm taraflara söylediklerini ancak özellikle BM'nin Kıbrıs'taki statükonun sürdürülmesinden yana tavır izlediğini” söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC'de yaşayan bu kişilerin mahzur olmadığını, herhangi bir olumsuzlukta KKTC devletinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.