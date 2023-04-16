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Esad’a yakın Suriye medyasından Türkiye iddiası

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Suriye ile Türkiye arasında normalleşme adımları atılırken, Şam yönetimine yakın Al-Watan gazetesine konuşan kaynaklar Türkiye'nin bölgedeki bir sonraki hamlesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Esad’a yakın Suriye medyasından Türkiye iddiası

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere hazırlanırken diplomasi alanında da Ankara-Şam hattında normalleşme çabaları devam ediyor… Taraflar üst seviyede görüşmek üzere bir dizi toplantı yaparken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakınlığıyla bilinen Al-Watan gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Şam yönetimi, Türkiye ile masaya oturmak için Suriye sınırları içerisindeki Türk askerlerinin bölgeden ayrılması şartını getirirken bu talep görüşmelerde tıkanıklığa sebep oldu. Al-Watan ise bölgedeki Türk güçlerinin zaman içinde bölgeden ayrılacağını ve ayrıldığı bu noktaları El-Nusra’ya teslim edeceğini iddia etti.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Ankara, çatışmasızlık bölgesinde Suriye ordusu ile temas noktalarını El-Nusra’ya vermek istiyor. Bunun sebebi de Suriye ile müzakerelerde talepleri karşılamak” iddiasını ortaya attı.

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