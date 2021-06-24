  • BIST 1.406
  • Altın 494,175
  • Dolar 8,6478
  • Euro 10,3234
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

» »
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nda grup müsabakaları tamamlanırken, son 16 turunda oluşan eşleşmeler de belli oldu.
EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları bu akşam oynanan müsabakaların ardından noktalandı ve son 16 turu eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Son 16 turu karşılaşmaları 26, 27, 28 ve 29 Haziran'da oynanacak. Grup müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan eşleşmeler ve müsabaka tarihleri şu şekilde:

26 Haziran Cumartesi
İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka

27 Haziran Pazar
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz

28 Haziran Pazartesi
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre

29 Haziran Salı
İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EURO 2020'de "0" çeken Türkiye A Milli Takım, turnuvaya veda etti20 Haziran 2021 Pazar 21:46
  • EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu20 Haziran 2021 Pazar 12:18
  • Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray'da tarihi gün…19 Haziran 2021 Cumartesi 11:48
  • Hollanda ve Belçika Son 16’da18 Haziran 2021 Cuma 22:17
  • Ronaldo'ya COCA-COLA'ya Tavrı Sonrası 'İki Yüzlülük' Eleştirisi: "Geçmişte Reklamlarında Oynadı"17 Haziran 2021 Perşembe 23:10
  • Ercen Devam Dedi17 Haziran 2021 Perşembe 22:03
  • Türkiye-Galler maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?16 Haziran 2021 Çarşamba 10:28
  • EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu15 Haziran 2021 Salı 18:32
  • Maç sırasında bir anda yığılan Eriksen'in eski kardiyoloğu: 'Hiçbir kalp sorunu bulunmuyordu'13 Haziran 2021 Pazar 11:37
  • İtalya-Türkiye maçının skorunu bilmekle kalmadı, golleri kimlerin atacağını da doğru tahmin etti!12 Haziran 2021 Cumartesi 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti