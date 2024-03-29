  • BIST 9120.29
  • Altın 2324.093
  • Dolar 32.3604
  • Euro 35.0127
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

EURO 2024'te olmayacak yıldızlar

» »
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına yaklaşık 2.5 ay kaldı. Futbolseverler, kıtanın gözde oyuncularını milli takım formalarıyla izlemek için sabırsızlanıyor. Ancak bazı yıldızlar, çeşitli nedenlerle turnuvada yer almayacak.
EURO 2024'te olmayacak yıldızlar

Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek EURO 2024 için geri sayıma geçildi. Kupa, tüm sporcuların hayallerini süslerken, bazı yıldızlar bu turnuvada boy gösteremeyecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahaya çıkamayacak en değerli oyuncu şüphesiz Erling Haaland. Manchester City'nin süperstarı, ülkesi Norveç şampiyona vizesi alamadığı için kupayı uzaktan takip edecek.

Bir diğer Norveçli Martin Odegaard da Almanya'da sahaya çıkamayacak. Futbolseverler, yaz aylarında Arsenalli oyuncuyu izleyemeyecek.

Dev kupayı daha önce 3 kez kazanan İspanya, Avrupa Şampiyonası'na iki önemli oyuncusundan yoksun gidecek.

Kasım ayında oynanan Gürcistan maçında sakatlanarak sezonu kapatan Gavi, Almanya'da yer alamayacak. Bu sezon Real Sociedad formasıyla harika bir performans gösteren Brais Mendez de ayak kırığı sebebiyle kadroda olmayacak.

Futbolseverler, eleme grubundan çıkamayan İsveçli yıldızları da Almanya'da göremeyecek. Newcastle Unitedlı Alexander Isak, Tottenhamlı Dejan Kulusevski ve Sportingli Viktor Györkeres turnuvayı ya tribünden ya da beyaz camdan izleyecek..

Belçika Milli Takımı da kupa öncesi sakatlıklardan şikayetçi. Tecrübeli kaleci Thibaut Courtois ve Chelseali Romeo Lavia sakatlıkları sebebiyle milli takıma alınmayacak.

İtalyan yıldız Sandro Tonali de hakkındaki bahis soruşturması sebebiyle kupanın uzağında kalacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Arda Güler büyük bir lokomotif"22 Mart 2024 Cuma 21:26
  • Robinho tutuklandı22 Mart 2024 Cuma 12:46
  • Bakan Tunç'tan olaylı maç soruşturmasıyla ilgili açıklama19 Mart 2024 Salı 21:14
  • Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Trabzon'da yaşananlar için ilk açıklama19 Mart 2024 Salı 13:48
  • Olaylı maç Avrupa basınında18 Mart 2024 Pazartesi 14:17
  • Real Madrid'den suç duyurusu16 Mart 2024 Cumartesi 11:07
  • A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu15 Mart 2024 Cuma 14:52
  • Ali Koç'tan Galatasaray açıklamaları13 Mart 2024 Çarşamba 19:09
  • Arda Real Madrid'deki ilk golünü attı11 Mart 2024 Pazartesi 09:59
  • Dünyanın en ünlü peçetesi satışa çıkıyor07 Mart 2024 Perşembe 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti