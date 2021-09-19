Euro Bölgesinde enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde

Euro Bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. En büyük artış enerjide kaydedildi. AMB ise enflasyonun önümüzdeki yıl inişe geçmesini bekliyor.

Euro Bölgesinde enflasyon Ağustos ayında büyük artış göstererek son on yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. Böylece 2011 yılı Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranına ulaşılmış oldu.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,2 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayında fiyatlarda en büyük artışın yüzde 15,4 ile enerjide kaydedildiği bildirildi. Fiyat artışı sanayi mallarında yüzde 2,6, gıda ile yiyecek-içecek, alkol ve tütün mamullerini de içeren grupta yüzde 2, hizmet sektöründe ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Enerji ve gıda maddelerinin dahil olmadığı çekirdek enflasyonda da belirgin artış kaydedildi. Çekirdek enflasyon yüzde 0,7'den yüzde 1,6'ya yükseldi. Pek çok iktisatçı, daha az dalgalanma gösterdiği için çekirdek enflasyonu fiyat artışlarında daha güvenilir bir ölçüt olarak kabul ediyor.

En düşük enflasyon Malta'da

Euro Bölgesi içinde en düşük enflasyon yüzde 0,4 ile Malta, yüzde 1,2 ile Yunanistan ve yüzde 1,3 ile Portekiz'de kaydedildi. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ülkeler ise yüzde 5 ile Estonya ve Litvanya oldu. Almanya'da enflasyon oranı yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) orta vadede Euro Bölgesinde yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor. Ancak enflasyondaki artışı geçici bir gelişme olarak gören AMB'nin müdahalede bulunması beklenmiyor. Sonbaharda artan enflasyonun önümüzdeki yıl inişe geçeceğini tahmin eden AMB, 2022 için yüzde 1,7, 2023 için yüzde 1,5'lik enflasyon öngörüyor.