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Facebook, akış sayfasını değiştiriyor

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Facebook, kullanıcıların akış sayfalarını kişiselleştirebilecekleri yeni bir değişikliği devreye alıyor. "Daha az göster" ya da "daha fazla göster" seçenekleriyle kullanıcılar hangi gönderileri ana sayfalarında görmek istediklerine karar verebilecekler.
Facebook, akış sayfasını değiştiriyor

Meta tarafından bir blog gönderisinde, Facebook akış sayfasındaki güncellemelerin kullanıcılarla daha alakalı hale getirmeyi amaçladığını yazdı. Bugünden itibaren, insanlar sosyal ağdaki her gönderi için “Daha Fazla Göster” ve “Daha Az Göster” seçeneklerini görecek.

Facebook’un sosyal ağdaki her gönderi için bir sıralama puanı var. “Daha Fazla Göster” seçeneği seçildiğinde, Facebook o gönderi ve ilgili içeriğin puanını geçici olarak artıracak. “Daha Az Göster” seçildiğinde ise platform o içeriğin puanını geçici olarak düşürecek. Facebok, bu yöntemle algoritmaları daha etkili hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Şirket ayrıca, kullanıcıların akışta daha fazla veya daha az görmek istedikleri gönderi kaynaklarını kontrol etmelerini sağlayan yeni seçenekler de sunuyor. Örneğin, kullanıcılar artık arkadaşlarından ve ailelerinden daha fazla gönderi ve gruplarla sayfalardan daha az gönderi görmeyi seçebilecek.

Facebook’taki bu değişiklik, ünlüler tarafından bile tepkiyle karşılanan ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in geçtiğimiz günlerde Instagram’ın daha fazla önerilen içerik göstereceğini söylemesinden hemen sonra geliyor.

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