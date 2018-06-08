  • BIST 96.909
  • Altın 188,305
  • Dolar 4,5025
  • Euro 5,2850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Facebook’ta yeni skandal

»
Özel paylaşımlarınız, “herkese açık” hale gelmiş olabilir
Facebook’ta yeni skandal

Sosyal medya şirketi Facebook, yaklaşık 14 milyon kullanıcısının gizlilik ayarlarının sistemden kaynaklanan bir hata nedeniyle değiştiğini duyurdu. Buna göre sadece arkadaşlarına yönelik ya da küçük gruplar için paylaşım yapan kişilerin gönderilerinin “herkese açık” olarak daha geniş kitlelere ulaşmış olabileceği bildirildi.

ABD’li sosyal medya kuruluşu Facebook, tipik bir Facebook kullanıcısının önceden seçilmiş bir gizlililik ayarına sahip olduğunu, bununla birlikte 18 Mayıs ile 27 Mayıs arasında sistemde etkin olan bir hata nedeniyle, yaklaşık 14 milyon kişinin paylaşımlarının otomatik olarak “herkese açık” olacak şekilde değiştiğini açıkladı.


Sosyal medya şirketinde yapılan duyuruda, problemden etkilenen gönderileri kullanıcıların gizlilik ayarlarına göre yeniden düzenlediği ve sistemdeki hatanın giderildiği kaydedildi.

kadin-facebook.jpg


Facebook’un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.


Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkması krize sebep olmuştu.

page_facebook-bagimliligi-icin-klinik-acildi_444512968.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Google'dan 17 yaşındaki gence para ödülü28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:32
  • Uzaya gitmeye hazırlanan Richard Branson astronotluk eğitimi alıyor27 Mayıs 2018 Pazar 12:12
  • Elon Musk'tan uyarı: İnsanlık için giyotin olabilir25 Mayıs 2018 Cuma 16:46
  • Apple Samsung'dan 539 milyon dolar tazminat alacak25 Mayıs 2018 Cuma 16:09
  • Times: Google "herkesi manipüle edeceği" bir gelecek hayal etmiş23 Mayıs 2018 Çarşamba 21:26
  • “Yenilikçi Teknolojiler” konulu seminer düzenlendi.19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:52
  • Twitter kullanıcılarından Erdoğan'a yanıt12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:46
  • NASA ile Uber'den uçan taksi ortaklığı09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:14
  • Twitter 'DEVAM'ı neden sildi?09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
  • Tesla’dan 710 milyon dolarlık rekor zarar04 Mayıs 2018 Cuma 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti