Facebook’ta yeni skandal

Sosyal medya şirketi Facebook, yaklaşık 14 milyon kullanıcısının gizlilik ayarlarının sistemden kaynaklanan bir hata nedeniyle değiştiğini duyurdu. Buna göre sadece arkadaşlarına yönelik ya da küçük gruplar için paylaşım yapan kişilerin gönderilerinin “herkese açık” olarak daha geniş kitlelere ulaşmış olabileceği bildirildi.

ABD’li sosyal medya kuruluşu Facebook, tipik bir Facebook kullanıcısının önceden seçilmiş bir gizlililik ayarına sahip olduğunu, bununla birlikte 18 Mayıs ile 27 Mayıs arasında sistemde etkin olan bir hata nedeniyle, yaklaşık 14 milyon kişinin paylaşımlarının otomatik olarak “herkese açık” olacak şekilde değiştiğini açıkladı.



Sosyal medya şirketinde yapılan duyuruda, problemden etkilenen gönderileri kullanıcıların gizlilik ayarlarına göre yeniden düzenlediği ve sistemdeki hatanın giderildiği kaydedildi.



Facebook’un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.



Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkması krize sebep olmuştu.