  • BIST 114.365
  • Altın 324,225
  • Dolar 6,1305
  • Euro 6,6634
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Faiz Sucuoğlu hesabından paylaştı:Yeni asgari ücret brüt 3,820 tl olarak belirlendi. Hayırlı olsun

» »
Faiz Sucuoğlu hesabından paylaştı:Yeni asgari ücret brüt 3,820 tl olarak belirlendi. Hayırlı olsun
Faiz Sucuoğlu hesabından paylaştı:Yeni asgari ücret brüt 3,820 tl olarak belirlendi. Hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Gübenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Sosyal medya hesabından Asgari ücret ile ilgili bir paylaşım yaptı:

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığında toplanarak Asgari Ücrete Yapılan İtirazları Değerlendirdi.

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 3820 TL net ise 3323 TL olarak belirlendi.,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nun 25 Şubat 2020 tarihli Komisyon toplantısı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. 10 Şubat 2020 tarihinde dördüncü kez yeniden toplanan Komisyon, görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 25 Şubat 2020 tarihinde; yapılan itirazları görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuş ve aşağıdaki şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre;

01/02/2020 tarihinden itibaren ;
Saatlik: 22.04 TL
Günlük: 176.31 TL
Haftalık: 881.54 TL
Aylık: 3, 820 TL ( Brüt)
Aylık: 3323 TL ( Net)
Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Dr. Faiz SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

sav32.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret brüt 382025 Şubat 2020 Salı 17:17
  • Nefes Davşan yardım bekliyor25 Şubat 2020 Salı 16:37
  • Bakanlar Kurulu toplandı25 Şubat 2020 Salı 16:32
  • Bu bölgelede elektrik kesilecek25 Şubat 2020 Salı 16:21
  • Ercan’dan çıkamadı!25 Şubat 2020 Salı 16:00
  • Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği Yararına Konser25 Şubat 2020 Salı 13:54
  • Trafik Kazasında 27 Yaşında Hayatını Kaybeden İlter Taşpınar Anısına Çocuk Parkı Açıldı25 Şubat 2020 Salı 13:26
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün itirazları görüşecek25 Şubat 2020 Salı 13:08
  • KTAMS’tan kınama25 Şubat 2020 Salı 13:06
  • Asgari Ücrete itirazlar değerlendirilecek! Asgari Ücret 3850 TL olur mu?25 Şubat 2020 Salı 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti