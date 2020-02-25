Faiz Sucuoğlu hesabından paylaştı:Yeni asgari ücret brüt 3,820 tl olarak belirlendi. Hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Gübenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Sosyal medya hesabından Asgari ücret ile ilgili bir paylaşım yaptı:

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığında toplanarak Asgari Ücrete Yapılan İtirazları Değerlendirdi.

1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 3820 TL net ise 3323 TL olarak belirlendi.,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nun 25 Şubat 2020 tarihli Komisyon toplantısı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. 10 Şubat 2020 tarihinde dördüncü kez yeniden toplanan Komisyon, görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 25 Şubat 2020 tarihinde; yapılan itirazları görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuş ve aşağıdaki şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre;

01/02/2020 tarihinden itibaren ;

Saatlik: 22.04 TL

Günlük: 176.31 TL

Haftalık: 881.54 TL

Aylık: 3, 820 TL ( Brüt)

Aylık: 3323 TL ( Net)

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Dr. Faiz SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı