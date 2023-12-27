  • BIST 7260.44
  • Altın 1967.191
  • Dolar 29.3779
  • Euro 32.6799
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Faruk Koca tahliye edildi

» »
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Faruk Koca tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

 

Faruk Koca tahliye edildi

 

Soruşturmanın geçmişi

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray derbi performanslarıyla dikkat çekiyor25 Aralık 2023 Pazartesi 11:23
  • Manchester United kulübün yüzde 25'ini sattı25 Aralık 2023 Pazartesi 11:03
  • 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi Avrupa'nın dilinde!25 Aralık 2023 Pazartesi 11:00
  • Derbide gol yok!24 Aralık 2023 Pazar 20:18
  • Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. randevu, maç saat kaçta?24 Aralık 2023 Pazar 10:13
  • UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması21 Aralık 2023 Perşembe 14:23
  • Bayern Münih Müller'in kontratını uzattı20 Aralık 2023 Çarşamba 10:56
  • Neymar, Kupa Amerika'da forma giyemeyecek20 Aralık 2023 Çarşamba 10:38
  • Galatasaray'ın rakibi belli oldu18 Aralık 2023 Pazartesi 14:48
  • Real Madrid'e David Alaba şoku18 Aralık 2023 Pazartesi 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti