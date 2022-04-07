  • BIST 2.316,40
  • Altın 912.169
  • Dolar 14.7363
  • Euro 16.1115
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Fas’ta son 20 yıldaki sellerin zararı 800 milyon dolar

» »
Fas hükûmeti, son 20 yılda ülkede meydana gelen sellerin ülkeye verdiği zararın yaklaşık 8 milyar dirheme (800 milyon dolar) mal olduğunu açıkladı.
Fas’ta son 20 yıldaki sellerin zararı 800 milyon dolar

Fas hükûmeti, son 20 yılda ülkede meydana gelen sellerin ülkeye verdiği zararın yaklaşık 8 milyar dirheme (800 milyon dolar) mal olduğunu açıkladı.

Fas devlet televizyonu, Fas Su Bakanlığı'nca hazırlanan son 20 yılda iklim değişikliğine ilişkin meclis komisyonuna sunulan raporun ayrıntılarını yayınladı.

Raporda, son 20 yıldaki sellerin, kara yolu ağına bağlı altyapıya önemli zararlar verdiği ve en büyük mali zararın 2008-2021 yıllarında gerçekleştiği vurgulandı.

Birçok proje sel nedeniyle uygulanamadı

Sellerin ayrıca bazı tesislerin koruyucularının çökmesine, zeminin aşınmasına, köprülerin yıkılmasına ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdiği aktarılan raporda, son 20 yılda meydana gelen zararın maliyetinin yaklaşık 8 milyar dirheme (800 milyon dolar) mal olduğu, iklim değişikliğine bağlı olarak birçok projenin de uygulanamadığı aktarıldı.

Raporda, Bakanlığın 2008-2021 yıllarında meydana gelen sel hasarlarını onarmak için de yaklaşık 5,85 milyar dirhem (yaklaşık 600 milyon dolar) tahsis ettiği, lojistik ve insan kaynaklarını harekete geçirmek için çalıştığının altı çizildi.

Bu yıl şiddetli bir kuraklığın yaşandığı Fas’ta hükûmet, kuraklıktan etkilenen çiftçi ve tarım sektörü için 10 milyar dirhemlik (bir milyar doları aşkın) bir destek paketi hazırlamak zorunda kaldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da İklim Değişikliğinin Doğal Felaketlere Yol Açmasından Endişe Ediliyor10 Mart 2022 Perşembe 23:26
  • BM’den Libya’daki Taraflara Sükunet Çağrısı10 Mart 2022 Perşembe 21:39
  • Güney Afrika, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa tepki gösterdi02 Mart 2022 Çarşamba 12:21
  • Libya'da TM'nin Başağa Kabinesine Güvenoyu Verme Eğilimi Ülkeyi Tehlikeli Bir Aşamaya Götürüyor01 Mart 2022 Salı 18:29
  • BM: Somali'de 4,3 milyon kişi kuraklıktan etkilendi26 Şubat 2022 Cumartesi 16:21
  • Mali'de Fransız Askerlerin Ülkeden Çekilmesi Kararı Sevinçle Karşılandı20 Şubat 2022 Pazar 10:55
  • Başörtüsü Takıp, Makyaj Yapan Uyuşturucu Kaçakçıları Yakalandı19 Şubat 2022 Cumartesi 13:41
  • DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı18 Şubat 2022 Cuma 15:02
  • Dubai’ye kaçan üç kadın erkek çıktı18 Şubat 2022 Cuma 12:45
  • Tunus'ta Hakimlerden Bir Günlük İş Bırakma Eylemi17 Şubat 2022 Perşembe 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti