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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Açıklayamazsanız yazıklar olsun size

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Kılıçdaroğlu için kullandığı 'pişkin' sözleri nedeniyle tepki çeken Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması sonrası 'Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz' dedi.
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Açıklayamazsanız yazıklar olsun size

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" sözleri tepki çekmişti.

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun dünkü "satılık kalemler" sözleri sonrası yeni bir açıklama yaptı.

"Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz" diyen Fatih Portakal, "Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsanız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz" ifadesini kullandı.

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