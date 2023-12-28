  • BIST 7394.77
  • Altın 1967.371
  • Dolar 29.4645
  • Euro 32.8123
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Fatih Terim Panathinaikos Teknik Direktörü oldu, Yunan basını transfer sürecini nasıl yorumladı?

» »
Stelyo BerberakisUnvan,Atina
Fatih Terim Panathinaikos Teknik Direktörü oldu, Yunan basını transfer sürecini nasıl yorumladı?

Yunan basını, Fatih Terim’in Yunanistan’ın önemli takımlarından Panathinaikos’un teknik direktörü olmasına da bugün de sayfalarında geniş yer verdi.

Fatih Terim'in futbolcularla tanışmasında onlara, "başarılı olmaları için çıkartılacak programa gün boyu uymaları gerektiğini” söylediğine dikkat çekildi.

Terim’in Atina Havaalanı'nda yaptığı açıklamanın “siyasi boyutları olduğuna” da değinildi.

Terim, Yunanistan'ta televizyon kanallarından canlı yayımlanan açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aradığını ve Panathinaikos'un başına geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söylemişti.

Terim'in göreve getirilmesi sonrası, Panathinaikos taraftarları arasında cepheleşme sürüyor.

Yunan basını, genel olarak yanlış anlaşılmalardan kaçınılması amacıyla bazı Panathinaikos taraftarlarının "Fatih Terim'e Türk olduğu için değil, kulübün yöneticilerinin takımı üst sıralara taşıyan eski teknik direktör Ivan Jovanovic’e saygısız davrandığı için tepki gösterdiklerini" vurguluyor.

Haberlerde, Terim’in özgeçmişi ve bugüne dek elde ettiği başarılardan, Galatasaray’ı Avrupa'da ilk sıralara taşımasından ve "Türk futbolunun imparatoru” olarak anılmasından bahsediliyor.

Buna karşın, Terim’in adının banka skandallarına karıştığına yönelik Türk basınındaki bazı haberlere ve eleştirilere de yer veren Yunan basını, “Terim, Panathinaikos'a adı skandala karıştı diye mi geldi?” gibi soruların şimdilik yanıtsız kaldığına dikkat çekiyor

Yunan basını dün de Panathinaikos’un sahibi, armatör Yannis Alafouzos’un kimseye haber vermeden İstanbul’a gidip Fatih Terim ile anlaşmasında ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın büyük rol oynadığını yazmıştı.

Yunanistan'da spor gazetelerinin manşetlerinde, Panathinaikos'un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in görevden alındığını basından öğrendiğine yönelik haberler vardı. Gazeteler, Alafouzos'u, “nankörlük” ve “saygısızlıkla” suçlamıştı.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı. Panathinaikos bu sezon ise 15 maçta topladığı 34 puanla lider PAOK'un 1 puan gerisinde 2. sırada.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu.

Live Spor

KAYNAK,LIVE SPOR

Live Spor gazetesi, Terim'in göreve getirilmesiyle ilgili haberinde, “Alafouzos'un Panathinaikos'u ligin ilk sırasına çıkaran Jovanovic'e Noel hediyesi nankörlük" yorumunu yaptı.

Gazete, "Panathinaikos taraftarları adına" Jovanovic'ten özür diledi, Sırp teknik direktöre hitaben, "Sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

'Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor'

Sport Day

KAYNAK,SPORT DAY

Sport Day gazetesi, manşetinde "Halkın öfkesi tetiklendi" dedi.

Panathinaikos taraftarlarının, Jovanovic'i aniden görevden alan ve Terim’le anlaşan Alafouzos'a tepkilerinin sürdüğünü yazan gazetenin haberinde şu satırlar yer aldı:

"Panathinaikos kaynayan bir kazana dönüşüyor. Sırp teknik direktör kovulduğunu medyadan öğrendi. Taraftarlar ve oyuncular donakaldı."

'Alafouzos, Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı'

Fos Ton Spor

KAYNAK,FOS TON SPOR

Fos Ton Spor gazetesi, haberinde, “Alafouzos, Jovanovic'i İstanbul Boğazı'nda boğuverdi ve Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı" ifadelerine yer verdi.

Gazeteye göre Panathinaikos'un Avrupa kupalarından elenmesi, Peristeri’ye yenilmesi ve başarısız transferler; Acun Ilıcalı'nın da girişimleri sonucu 70 yaşındaki "İmparator" lakaplı Terim'in göreve getirilmesinde rol oynadı.

Haberde ayrıca Yuanistan'da "Yeşiller" olarak nitelendirilen Panathinaikos taraftarlarının, Alafouzos'a öfkesinin arttığı, çok sevilen Jovanovic'in Yunnanistan Milli Takımı'nın başına geçebileceği belirtildi.

A Spor

KAYNAK,A SPOR

A Spor ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Fatih Terim’in yakın arkadaşı Acun Ilıcalı, Yunanistan'da, Alafouzos'un sahibi olduğu SKAİ TV kanalında yayımlanan “Mr Survivor” yarışmasıyla tanınıyor. Alafouzos ve Ilıcalı'nın birliktelikleri, futbol sahasında da devam edecek. Acun Ilıcalı, Yunanistan’ın Volos kulübünü satın almayı da düşünüyor.”

Gazete haberinde, Alafouzos'un, geçen yıl Yunanistan Kupası'nı kaldıran Jovanovic'i kucaklarken çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

'Taraftarlar huzursuz, tepkiler büyüyor'

Siyasi gazetelerden Eleftheros Typos, "Panathinaikos'tan büyük saygısızlık" başlıklı haberinde, “Alafouzos bombası, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ivan Jovanovic aniden aniden kapı dışına kondu" dedi ve ekledi:

"Fatih Terim’i aldılar. Taraftarlar huzursuz. Tepkiler büyüyor.”

Efimerida Syntakton gazetesi ise "Panathinaikos'ta Terim dönemi başlıyor" başlıklı haberinde, şu şifadelere yer verdi:

“Alafouzos, Jovanovic'i aniden bitirdi. Taraftarlar şok oldu.”

Kathimerini gazetesi Fatih Terim'i, "efsane Türk çalıştırıcı” olarak okurlarına takdim etti. Gazetenin haberinde Jovanovic’in Panathinaikos performansı da öne çıkarıldı ve Sırp teknik direktörün 2,5 yıllık kariyerinde taraftarın gözdesi haline geldiği, takımın son 10 yılda en iyi performansı onun döneminde gösterdiği kaydedildi.

To Vima gazetesi ise Terim’in transferinin yarattığı yankıyı öne çıkaran bir haberle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Fatih Terim transferinin Yunanca konuşulan sosyal medya kanallarında trendlere girdiğini yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Fred'siz zorlanıyor26 Aralık 2023 Salı 12:47
  • Süper Lig'de en golcü isimler Dzeko ve Icardi26 Aralık 2023 Salı 11:08
  • Rebecca Welch, İngiltere Premier Ligi’nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti25 Aralık 2023 Pazartesi 17:34
  • Galatasaray derbi performanslarıyla dikkat çekiyor25 Aralık 2023 Pazartesi 11:23
  • Manchester United kulübün yüzde 25'ini sattı25 Aralık 2023 Pazartesi 11:03
  • 90 dakikada 1 isabetli şut çekilen derbi Avrupa'nın dilinde!25 Aralık 2023 Pazartesi 11:00
  • Derbide gol yok!24 Aralık 2023 Pazar 20:18
  • Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. randevu, maç saat kaçta?24 Aralık 2023 Pazar 10:13
  • UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması21 Aralık 2023 Perşembe 14:23
  • Bayern Münih Müller'in kontratını uzattı20 Aralık 2023 Çarşamba 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti