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Feci kaza: 4 kişi yaralandı!

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Feci kaza: 4 kişi yaralandı!
Kalkanlı -Çamlıbel anayolu üzerinde bugün öğleden sonra meydena gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre  kaza saat 15:40 sıralarında Kalkanlı -Çamlıbel anayolu üzerinde  HK 318 plakalı van araç sürücüsü  46 yaşındaki Ahmet Orcan’ın  Çamlıbel istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten gelen  EF 744 plakalı salon araç sürücüsü 26 yaşındaki Oğuzhan Sinan ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan 46 yaşındaki  Ahmet Orcan ve 26 yaşındaki  Oğuzhan Sinan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Fatih Sinan ve 27 yaşındaki Muhammet Özyanık  yaralandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan yararlıların  tedavileri sürüyor. Polis Soruşturması  sürüyor.

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