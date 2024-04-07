Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Temiz bir futbol, artık Türkiye Cumhuriyeti için olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir

Koç, "Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Niyet, arzu ve cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayım. Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması... Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir"

Trabzonspor maçıyla ilgili tepki

"Son döneme bakalım, bu sezona. Son deplasman maçından sonra FIFA Başkanı Infantino çıktı, futbolcuların güvenliğinden bahsetti, bunun olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Kim sorumlu bunu sağlamakta? Her deplasman maçında olduğu gibi ev sahibi, TFF ve devlet, yani valilik, emniyet güçleri. Size soruyorum, Trabzon maçında güven ortamı sağlandı mı, emniyetli bir ortam oluşturuldu mu? Güvenli ortam sağlansaydı futbolcularımıza yapılan linç girişiminde futbolcularımız kendilerini korumak zorunda kalmazlardı. Sonra ne oldu? Tek bir geçmiş olsun mesajı paylaşılmadı. Ne devletten ne siyasetçilerden, herhangi bir siyasi partiden, futbolun paydaşlarından, buna TFF dahil olmak üzere. Bunu bir kere not ettik ama önemli olan kısım bu değil. Önemli olan kısım, bırakın geçmiş olsun mesajlarını, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için sıkı, alttan alttan, ince ince çalıştılar, bazıları açık açık. İnanabiliyor musunuz? Hapis cezası almalı diyenler bile oldu."

"TFF baskıya dayanamadı"

"Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun güvenliğinden sorumlu ve sağlayamayanlar ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, onu gördük. TFF yerinde duruyor. Valiye, emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu döneme kadar az, şimdi daha sık dillendiriliyor, eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar."

"TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı"

"Bırakın geçmiş olsun mesajını, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için çalıştılar. İnanabiliyor musunuz bunlara, futbolcularımıza hapis cezası verilmesi gerekir diyenler bile oldu. Bu baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı"

"Reset atılması lazım"

"Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Niyet, arzu ve cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Temiz bir futbol, artık Türkiye Cumhuriyeti için olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir"

"Galatasaray tur atlasa oynanacak mıydı?"

"TFF... İsteseniz, planlasanız bu kadar çok olayı bir sezona sığdıramazsınız. Daha ne olması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmeniz için? Yalpalayan, yolda giderken anlık refleksler alan, aldığı birçok karardan dönen, bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzak... Hatta bile bile mi Türkiye'nin büyük camialarını karşı karşıya getiriyor bilmiyorum ama yapılan birçok adım buna sebebiyet veriyor. Galatasaray, Avrupa'da tur atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı?

Yabancı hakem tepkisi

TFF, Yunanistan Federasyonu'nu örnek olarak gösterdi. Kendi beceriksizliklerini ve sıkıntılı ortamı Yunanistan'ı göstererek aklamaya çalışıyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin o zaman. TFF'nin değerlendirmeleri futbol fakiri değerlendirmelerdir. Karagümrük maçın ertelenmesini istemiyor dediğimizde 'Biz onu hallederiz' dediniz. Gücünüz onlara yetiyor da Galatasaray'a yetmiyor mu?