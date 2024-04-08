Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekildi

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren müsabakanın ilk dakikalarında, maça 19 yaş altı takımıyla çıkan sarı lacivertli takım sahadan çekildi.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren müsabakanın ilk dakikalarında, maça 19 yaş altı takımıyla çıkan sarı lacivertli takım sahadan çekildi.

Maçın ilk dakikasında Mauro Icardi Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Ardından Fenerbahçe santra yapmadı ve hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Maçın sonucuyla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

Fenerbahçe, yaptığı yazılı açıklamada, "sahaya kazanmak için değil doğruları savunmak için çıktıklarını" söyledi.

Şanlıurfa'daki maçın akıbetiyle ilgili uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

Haftaiçinde oynayacağı UEFA Konferans Ligi müsabakası nedeniyle 2023 Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesini talep eden Fenerbahçe, bu isteğini reddeden TFF’yi protesto etmek amacıyla sahaya U19 takımıyla çıktı.

Fenerbahçe’nin maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebi de TFF tarafından kabul görmedi. Volkan Bayarslan’ın düdük çaldığı maçın ilk 11’leri şöyleydi:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.

Ali Koç: Duruşumuz sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla alakalı değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu garip, şaibeli sürecin kazananı da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, Süper Kupa'daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşananlarla ilgili alakalı değil" dedi.

Trabzonspor deplasmanında taraftarların sahaya inerek futbolculara saldırdığı olayları hatırlatan Ali Koç, o maçta gerekli güvenlik önlemlerinin alınamadığını, devlet yetkililerinden kendilerine bunun sebeplerini açıklamalarını istedi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunların, bütün bu kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi olayların sıradanlaştırılması artık Fenerbahçe Spor Kulübü’nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek, bu değerli şehrimiz Şanlıurfa’da atmak zorundayız."

Koç ayrıca "Türk futbolunun artık ‘reset’ edilmesi lazım. Türk futbolunun artık bir 'reset' zamanı gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır" dedi.

TFF, seçimli genel kurula gidiyor

TFF ise 18 Temmuz'da seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik" dedi.

Fenerbahçe'nin kararı nasıl karşılandı?

Fenerbahçe’nin maça U19 takımıyla çıkma kararı, gerek spor kamuoyunda gerekse de kulüp camiasında tartışma yarattı.

Bazı taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında bu kararı, “Galatasaray’a kupayı hediye etmek anlamına gelir” diyerek eleştirdi ve "her ne olursa olsun" maça çıkılması gerektiğini savundu.

Kulüp yöneticileri ve bazı taraftarlar da Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takımın Fenerbahçe olduğunu, bu nedenle sezon başında yapıldığı gibi maçın ertelenmesi gerektiğini öne sürdü.