Fenerbahçe'de gergin kongre... İşte dakika dakika detaylar...

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu'nda ilk gün sona erdi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç üyelerin huzuruna çıktı. Koç ile Yıldırım arasında söz düellosu yaşanırken, zaman zaman tansiyon yükseldi. İşte Skorer farkıyla dakika dakika kongrede yaşananlar...

Türk futbol tarihinin ve Fenerbahçe’nin en önemli başkanlık seçimi bugün başladı. Kulüp tarihinde ilk kez statta yapılacak kongrede Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık yarışına girdi.

Toplam 25 bin 650 üyenin oy kullanabileceği kongreye yüksek katılım bekleniyor. İki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 3 Haziran Pazar günü yapılacak. İki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirdi. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yaptı.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

GERGİNLİK YAŞANDI: Kongrede yapılan ilk iki konuşma gerginliğe neden oldu. Fenerbahçe kongre üyesi Haluk Burcuoğlu'nun "Hiç kendi oyuncusuna küfür eden güruh gördünüz mü" sözlerine bazı üyeler tepki gösterdi ve "Taraftara kimse güruh diyemez" diye tezahürat yaptı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.

Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda ilk gün sona erdi.

18:45 - AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

beni yalAncılıkla itham ediyorsunuz ama siz de yalan söylüyorsunuz. Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon Euro veriyorum. Kendisi de versin. Kulübün parası olsun. Bir fazlası olmasın. Haydi görelim.

18:35 - ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

İstediğimiz noktaya geldik. Zaten bunu uzun zamandır istiyordum. 'Televizyona çıkalım' dedim, kabul etmediniz.

Dedim ki sayın başkan, 'Çıkalım konuşalım' defterleri açalım.

Ne oldu da burada kükrüyorsunuz? Kolaylarla başlayalım...

Bir kere sayın başkanım, çok rahat yalan söylüyorsunuz... Ben üzülüyorum.

Ümit Özat... İsterse bağlansın...

Maçı tam hatırlamıyorum. Kalecimiz Rüştü'ydü, Ümit de kaptandı. Kırmızı kart görmüştü. Ben de locamda maç seyrediyordum. Ümit Özat da bizim locaya gelmişti. Murat Özaydınlı da bizim locadaydı.

Birden baktım arkamda Ümit Özat... Ben de 'Sen ne yaparsın' falan dedim, Murat Özaydınlı da onu dışarı çıkardı.

Bu kadar... Yakışıyor mu 20 yıllık tahtınızı bu kadar sürdürmek için? BÜYÜK BAŞKAN!!!

Siz Fenerbahçe başkanlığını açık artırmaya çıkarmışsınız... Niye vermediniz o zaman...

Bir kere Sina Afra yönetimimizde yok. Çamur atarken kontrol edin. Belki de onun için tedbiri kaldırdınız ama yok.

Mustafa Koç, atçılığa meraklıydı. Merakından dolayı Galatasaray'a üye oldu çünkü onların atçılık şubesi vardı. Bu benim abimi Galatasaraylı mı yapar mı?

Benim abimden zerre kadar şüphem yok.

'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' derken, başka kulüplerin taraftarlarını seçimi kazanmak için kulübe üye yapacağınızı düşünmemiştim.

Size gözünüzün içine bakarak soruyorum. Binlerce kişinin aidatlarını ödüyor musunuz? Ben karımın ve kayınvalidemin ödüyorum. Siz? Topunuz gelin, neyiniz varsa gelin çıkarın?

Lig Radyo'ya gittiğimde sipariş soru gönderilmiş oraya... 'Neden kulübü 3 Temmuz'da yalnız bıraktı?' diye...

3 Temmuz'da yemekhanede otururken 'her birimiz 10'ar milyon euro verelim' dedim mi, demedim mi? Sayın Nihat Özdemir hâlâ tribünde misiniz? Siz de oradaydınız. Siz söyleyin.

Sayın başkan Allah korusun sizin başınıza bir şey gelse sizden başka Fenerbahçe'nin haklarını savunacak kimse yok mu sanki?

Başkan siz çok net yalancısınız. Sayın Selim Soydan benim yanıma gelip benim hakkımda 'Nasıl FETÖ projesi olduğumu' anlattığınızı bana söyledi.

Şu anda yanınızda olan kişiler 2012 yılında da vardı. Sadece benden dolayı mı Galatasaray kupayı kaldırdı.

"Ne veriyorsanız bir fazlasını vereceğinizi söylediniz." Siz rakamı belirleyin ben vereceğim 1 fazlasını.

17:45 - AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gün boyu yaşanan ve Ali Koç'un konuşmasında tavan yapan kavgalara sert tepki gösterdi. Herkesin sakin olmasını isteyen Yıldırım, "Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Salonu. 20 sene bu kulübe hizmet ettim, çocuğumun nafakasını verdim. Hapis yattım. Yapmayın böyle. Lütfen saygılı olalım. Ayıp yahu. Paylaşamadığınız nedir? Yarın sandık. Kim seçilirse başkan o" dedi.



Yıldırım, Ali Koç'la düşman olmadıklarını vurgulayıp, "Burası kongre salonu! Amigo gibi bağırmak olmaz, bunu yapmayın! Bunu hepinize söylüyorum. Önce saygıyı öğrenin, saygılı olalım. Böyle bir şey görmedim! Stada aldık, eğlenelim, neşelenelim istedik. Ali Koç düşmanımız değil ki!" diye konuştu.



'O formayı ben yaptım' : Aziz Yıldırım, tribünde kendisine tepki gösterenlere aynı sertlikte karşılık verdi. Herkesin sakin olmasını isteyen Yıldırım, "Bakın çok ayıp ediyorsunuz, belki de çoğunuz Aziz Yıldırım'ın 1 Milyon Üye Projesi sayesinde kulübe üye oldu. Ali beye yapılanı da affetmiyorum ama bana yapılanı da unutmam. Bakın ben 1 yıl hapis yattım bu kulüp için. Hiçbiriniz 1 gün yatmazsınız. Üstünüze giydiğiniz formayı ben yaptırdım. O formayı ben yaptırdım! Ayıp ayıp!" dedi.



'Her yere bakarım' : Divan Başkanı Vefa Küçük'ün Aziz Yıldırım'a tribünlerdeki gerginliği hatırlatıp, 'Lütfen o yöne bakmayın' uyarısına dönüp, "Ben Fenerbahçe Başkanıyım her yere bakarım" dedi.



YILDIRIM, KOÇ'A TARİHİ BİR ÇAĞRIDA BULUNARAK, GÖREVE DAVET ETTİ: HODRİ MEYDAN : Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin mücadelesini vurguladı. Yıldırım, rakibi ve Başkan Adayı Ali Koç'a da tarihi bir çağrıda bulunarak, "Ali Koç gel futbol şubesini yönet, amatör şubeleri ben yöneteyim. İkimiz de söylediğimiz paraları koyalım. Fenerbahçe kazansın sadece. Hodri meydan!" dedi.



Mücadeleye devam edeceklerini belirten Yıldırım, Ali Koç ve ekibine seslenerek, "Ali Koç, sen ve ekibin ne veriyorsanız, ben ve arkadaşlarım aynısını ortaya koyacak" diye konuştu.



Aziz Yıldırım, geçmiş dönemleri anımsatıp, "Madem bir yarış başladı, bir fazla veren kazanmasın, kazanan Fenerbahçe olsun. Ben bu rakamları verdim zaten, 1998-1999 yılında verdim. Gelin sorunu birlikte çözelim. 'Aziz Yıldırım, futbolda başarısız diyorsunuz' ya siz de biz de para koyalım. Ey üyeler, şimdi kim Fenerbahçeli kim değil görmek için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertlilerin Başkanı, son sözün Fenerbahçe olduğunu kaydedip, "Yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun, yakın gelecekte hakim önünde Fenerbahçe için hesap veren yine ben olacağım. Bir nefer olarak, Aziz Yıldırım duruşuyla orada olacağım. Darağacında olsam bile, son sözüm Fenerbahçe!" yorumunu yaptı. Galatasaray'ın Kadıköy'de kupa aldığını ve 3 Temmuz'da takımdan ayrılanları anımsatan Yıldırım, Ali Koç'a hitaben, "Doğrular acıdır. Neden Lugano, Emenike, Santos giderken müdahale etmediniz? O çocuklara aranızda 5 milyon toplayıp verseydiniz, Fenerbahçe ertesi sezon şampiyon olsaydı" serzenişinde bulundu.



'Alex'i benden fazla seven yok' : Alex de Souza'nın Fenerbahçe'den ayrılmasına gelen tepkilere de sert bir cevap veren Aziz Yıldırım, "Alex'i benim kadar sevemezsiniz ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Ben kalktım, beni yuhaladınız. Ben tek başıma kalktım, hepinize rağmen Alex'i alkışladım. Çünkü o benim sporcumdu, ben onu seviyordum. Gitmesi gerekiyordu gönderdim" diye konuştu.



Ümit Özat'ı attırdın : Ümit Özat'ın futbolculuğu döneminden yaşanan bir olayı anlatıp Ali Koç'a sorular soran Aziz Yıldırım, "Ali Koç Ümit Özat kırmızı kart görüp sizin locanıza geldiğinde siz bir futbolcu hakkında kötü söz söylediniz. Ümit de tepki gösterince siz Ümit'i locanızdan attırdınız mı?" ifadelerini kullandı.



'Real Madrid'in başına gelse' : 3 Temmuz mücadelesinden geri adım atmayacaklarını tam tersi devam edeceklerini belirten Aziz Yıldırım, "Herkes vazgeçebilir ama ben vazgeçemem. O yüzden adayım" dedi



Aziz Yıldırım, 3 Temmuz mücadelesinin bitmeyeceğini vurguladı. Asla geri adım atmayacaklarını kaydeden Aziz Yıldırım, "Çocuklara 'şikeci' denildi. O çocukların hakkı için ben vazgeçmeyeceğim. Herkes vazgeçebilir ama ben vazgeçemem. O yüzden adayım. Yargıtay hala 'Suçsuzsunuz' demedi ve biz de onların yakasına yapışamıyoruz. Sayın Ali Koç diyor ki, 'Aziz Başkan merak etmesin konunun takipçisiyiz.' Ali kardeşim konuyu yanlış anlamış bu benim değil, Fenerbahçe'nin davası. Hala 'Fenerbahçe masum' demedi Yargıtay. Bize bu zulmü yapanların yakalarına yapışamıyoruz, hesap soramıyoruz. Yargıtay meselesi bunun için önemli. Kendi adıma bir kaygım yok. Soracağım hesap kişisel değil, Fenerbahçe'nin hesabıdır" dedi.



Real Madrid örneğini veren Yıldırım, "Bizim yaşadıklarımız Real Madrid'in başına gelse Real Madrid bu başarıları elde edebilir miydi? Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir miydi? Ronaldo, Marcelo takımda olur muydu? Herkesle kavgalı, öpüşün barışın diyenler... Kim özür diledi Fenerbahçe'den? Fenerbahçe devlet eliyle mağdur edildi. Fenerbahçe şikeci damgası yerken, biz mi özür dileyelim?"diye konuştu.



Yıldırım ayrıca Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Burhan Karaçam için "1980 yılında G.Saray kulübüne üye olmuş. Galatasaray'dan 1995 yılında ayrılmış. G.Saray üye numarası 6130. Başka bir şey demiyorum" şeklinde konuştu.

16:40 - ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Sarı-lacivertli kulübün Başkan Adayı, kulüp içerisindeki ayrışmadan rahatsız olduğunu vurguladı. Ali Koç, "Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz" yorumunu yaptı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, kürsüye çıkan ilk isim oldu. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a hem 3 Temmuz süreci hem de 20 yıllık dönemi için teşekkür ederek, "Sayın başkanım, Fenerbahçe tarihine yazılacak çok büyük hizmetleriniz oldu. Tesisler, stat, amatör branşlar, hayatınızı Fenerbahçe'ye adama... Size minnettarım.

3 Temmuz'da ödediğiniz ve camia olarak ödediğimiz bedel, dimdik duruşunuz, 'Kaçtı' diyenlerin şu an kaçmış olması, bizlere vermiş olduğunuz cesaret tüm Türkiye'ye örnek olmuştur.



Her zaman yanınızda olduk, olmaya devam edeceğiz. Alçak FETÖ'ye karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Liderliğinizdeki Fenerbahçe olmasa, ülke daha vahim yerlere gidebilirdi. Aklı olan her Fenerbahçeli, 3 Temmuz'daki dik duruşunuz için daima minnettar olacaktır. O dönem bizler de elimizden geleni yaptık. Takdir sizlerin.



Sizin 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' sözlerinizi ülke geç anladı. Allah korusun bundan sonra arzu etmediğimiz bir sonuç çıkması halinde bu camia aynı refleksi bir saniye düşünmeden sergileyecektir" dedi.

Seçim sürecini anımsatan Koç, "Seçim sürecinde arzulamadığımız şeyler oldu. İki taraf da birçok söylem kullandı. Benimle ilgili itham ve iddialarda bulunuldu. Yaşanan bazı olayları gerçek dışı, siyahla beyaz kadar farklı şekilde ifade edildi.



Televizyonda karşılıklı konuşalım, araya fitne girmesin diye çağrıda bulundum ama siz yanaşmadınız. Kimin doğru söylediğini kongre üyelerimizin takdir ve vicdanına bırakıyorum. Birimiz doğruları söylemeyerek sizleri yanıltıyor" diye konuştu.



Aziz Yıldırım'ın yönetim tarzına eleştiri getiren Ali Koç, "Sayın başkanım, 'Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil' dediniz. Ama siz de Fenerbahçe'den büyük değilsiniz. Siz bunu unuttunuz. Kendinizi koskoca Fenerbahçe'nin önüne geçirdiniz. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı gördükçe neden istenilen başarının gelmediğini, kupa sayısında rakibimizin gerisinde kaldığımızı daha iyi anlayacağınızı sanıyorum. Siz kendi işinize göre hareket ettiniz. Her başarıyı 'Ben yaptım' diye kabullendiniz. Her başarısızlığı başkasına faturalandırdınız. Son kaçan şampiyonlukta kendiniz hariç herkesi sorumlu tuttunuz. Ben dahil" ifadelerini kullandı.



'Alex'in vedasını sindiremiyorum' : Ali Koç, Fenerbahçe'de son yıllarda eski yıldızların ayrılmasının şeklini kabul etmediğini vurguladı. Alex de Souza konusunu bilhassa vurgulayan Koç, şu sözleri kullandı: "Alex gibi isimleri kendi kanalımızda göremiyoruz. Bunu yaparak kendi geçmişinizi sildiğinizi fark etmiyor musunuz? Alex konusunda başkanımıza katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Fakat kendisiyle veda ediliş şeklini hiçbir zaman içime sindiremedim. Alex'in belgesel çekimi için stada sokulmaması nasıl bir zihniyettir? Bunun Fenerbahçe'ye faydası mı var, zararı mı? Kim ne yaparsa yapsın Alex'i gönlümüzden kimse silemez. Aynen Lefter gibi, Can gibi, Cemil ağabey, Selçuk ağabey gibi, onca sporcumuz gibi... Bunları yok saymak mümkün değildir. Lefter, yönetimle hiç tartışmadı mı? Abdullah Kiğılı gibi herkesin gönlünde taht kuran biri veya birçok yönetici, hep onlar mı suçluydu? Aramızdaki sevgi bağlarını ne zaman bu kadar kaybettik, soruyorum size. Sizce normal mi bu yaşadıklarımız?"



Terraneo tepkisi : Başkan Adayı Ali Koç, 2 yıl önce futbol takımında göreve getirilen Terraneo konusunda eleştiriler yaptı. Koç, "Giuliano Terraneo'ya tüm yetkileri verdik, bize oyuncu satmaya geldi, sportif direktör oldu. Siz böyle olmadığını söylediniz, böyle diyorsanız kabul etmek zorundayız, yanlış biliyorsam özür dilerim. Terraneo gibi bir adama bütün yetkiyi verdik. Takımın en ateşli futbolcusunu 1 günde harcadı. 8-9 tane yeni oyuncu aldı yine şampiyon olamadık. Sakat olan Van Persie'yi aldı. Hala maaşını ödüyoruz"diye konuştu.



'3 Temmuz'u nasıl hafife alırım' : Ali Koç, 3 Temmuz'un kulübün kırmızı çizgisi olduğunu belirtti, "Yargıtay kararını benim adaylığıma bağlamanız yüce Türk yargısına saygısızlıktı. 3 Temmuz'u nasıl hafife alırım" dedi.



Başkan Adayı Ali Koç, 3 Temmuz konusunda kendisine yöneltilen suçlamalara sert tepki gösterdi. Koç, "3 Temmuz her Fenerbahçeli için kırmızı çizgidir. Yargıtay kararını benim adaylığıma bağlamanız yüce Türk yargısına saygısızlıktır. Ne alakası olabilir? Bu kalleşçe saldırıyı Allah hiçbir rakibimize göstermesin. 3 Temmuz sürecinde ağızları sulanarak bizleri linç edenler aynı yerdeler. FETÖ düşmanı gibi görünüyorlar bugün. Onlar aynı yerde ama bazıları size yakın duruyor" dedi.



Asla kaçmadığını vurgulayan Ali Koç, "Benim kaçtığımı ima ettiniz. Kızmadım ama kırıldım. Evet, çok kırıldım. Bu konuda çok kez fikir değiştirdiniz. Vicdanı olan, konuya adil bakan, o günleri hatırlayan hiç kimse beni böyle suçlayamaz, suçlamayacaktır da. Her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz" derken aslında yönetim şeklinden ve bunun o olaylarla ilgisi olmadığından bahsediyorum. Yoksa 3 Temmuz'u nasıl hafife alabilirim?" diye konuştu.



'Tam zamanı şimdi' : Ali Koç, yeni bir dönemin başlamasına gerek duyduklarını dile getirerek, taraftara seslendi, "Artık kavgaları tarihe bırakıp, yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı şimdi. Artık yeni bir atılım yapmanın tam zamanı. Sizlere ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonuna kadar güveniyorum. Ben size sonuna kadar inanıyorum. Önce beceremez sonra kazanamaz oldum. Ama süre ilerledikçe, sizler de bana inandınız" dedi.



'Beni itibarsızlaştıramayacaksınız' : Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik bir konuşma yaparak, "Sayın başkan, belki de birazdan yapacağınız konuşmada, beni iftiralarla itibarsızlaştırmaya, silmeye, yok etmeye çalışacaksınız. Ne yaparsanız yapın, bunu başaramayacağınızı düşünüyorum!

Şunu bilmelisiniz ki artık çok daha bilinçli, artık kimse bir şey yutmuyor. Seçim sonucu ne olursa olsun, taraftarla aramdaki gönül bağını hiçbir zaman koparamayacaksınız. 2 yıldır futbolla ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz. Siz bu kulübün başkanı değil misiniz? İlgilenseydiniz. Hatalarından ders almayan bir anlayışla ilerlemek mümkün değil" dedi.



Ersun Yanal vurgusu : Ali Koç, son yıllarda futbol şubesinde teknik direktörlerin gönderilmesini hatırlattı. Daum ve Zico'nun gönderilmelerini anımsatan Ali Koç, Ersun Yanal konusuna özel parantez açtı.

Koç, "Şampiyonluklarda hocalarımızı 'Sanki o mu bizi şampiyon yaptı? Biz parayı vermeseydik şampiyon olabilir miydi?' diyerek küçümsediniz. İyi bir başkan, takımı kurar ve hocaya teslim eder. Şampiyon olduktan sonra da teknik direktörünü, futbolcusunu kutlar. Teknik direktörüyle yarışmaz.

Başarıya ulaştığımız her sezonda, özellikle teknik direktörlerimizin bu başarıdaki paylarını, hep küçümsediniz. İyi bir başkan emeği geçen herkesle gurur duyar. İyi bir başkan, teknik direktörle yarışmaz, gelecek yıl neye ihtiyaç olduğunu sorar.

İyi bir başkan, teknik direktörünün özel hayatıyla ilgili konuşmaz, ses kaydını yayınlamaz. O hoca tarihimizde en erken şampiyonluğu getiren isim... Her kim olursa olsun bunlar yapılmaz" dedi.



'Hangilerini getireceksiniz' : Başkan Adayı Ali Koç, taraftarların haksız muamele gördüğünü ifade etti. Aziz Yıldırım'ın taraftar konusundaki yorumlarından bahseden Koç, şu eleştirileri getirdi: "Gittiğim her yerde, her konuşmamda söylediğim gibi, bu kulübün sahibi taraftardır. Hiç kimsenin başkanımıza küfür etme hakkı yoktur. Hiçbir yöneticimizin de taraftarlara küfür etme hakkı yok.

Taraftar stada gelmezse yenilerini getiririz.'' dediniz. Kulaklarıma inanamadım. Hangi yenilerini getireceksiniz."



Aziz Yıldırım'dan müdahele, Koç'tan cevap : Ali Koç konuşmasını yaparken Aziz Yıldırım'dan müdahale geldi. Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Yıldırım bazı tepkilerde bulundu. Bunun üzerine taraftarın da ıslıklamaya başlamasıyla devreye giren Ali Koç, "Başkan haklı. 1 tane arkadaşının elini sıkmadın diyor. Ama sizin yanınızda bana kötülük yapan insanlar var" dedi. Daha sonra tartışmalar artarak devam etti. Ali Koç'un konuşması sık sık kesildi. Koç da bunun üzerine daha sert bir ses tonuyla konuşmasını kısa kesmeye karar verdi.



Olayların kürsüye kadar yansıması üzerine Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım aşağıya kadar indi. Ali Koç kendisine tepki gösterenlere de kızdı.



Ali Koç bunun üzerine yönetim kurulu ve Vefa Küçük'le el sıkışarak veda etti.

16:29 - Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yaptığı sunduğu oylamada; Fenerbahçe yönetim kurulu, genel kurul üyelerinin oylarıyla ibra edildi.



16:26 - Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban kürsüye çıkarak bütçe taslağını okudu. Daha sonra Küçük, taslağı üyelerin oylarına sundu ve taslak kabul etti.



16:25 - Kongre üyelerinin konuşmalarının bitmesinin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük açıklama yaparak, 'Bütçe taslağının okunması var şu an gündemimizde ve oylanması var. Asbaşkan Ozan Balaban konuşmayı yapacak ve oylama olacak. Konuşmalarımız bitti.' dedi.

15:45 – Kongre üyesi Zeki İzci’nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici Ali Cenk Başak, Zeki İzci’nin üzerine yürüdü. İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım’ı eleştirirken, “Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi” ifadelerini kullandı. İzci’nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci’nin önünü kesti. Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci’nin üzerine yürüdü. Görevliler Zeki İzci’yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti. “Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim” diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi. Öte yandan Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu’nun da kürsüden inen Zeki İzci’ye sert şekilde bazı sözler sarfettiği görüldü.

15:22 – Kongre üyesi Bedri Baykam yaptığı konuşmada, “Tüm Fenerbahçe düşmanları şu anda bu kongrenin karışması için bekliyor. Onların beklentilerini boşa çıkartalım. Fenerbahçelilerin Aziz beye saygı duymaması mümkün değil. Üniversite yapımı beni duygulandırdı. Ali Koç son derece değerli ama bir o kadar deneyimli genç bir arkadaşımız. O da vizyonunu Fenerbahçe için kullanmak istiyor. Ama bir başkan seçilecek. İkisinin de Fenerbahçe’ye aşkına sonuna kadar güveniyoruz. Bundan bir şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

15:00 – Kongre üyesi Kaya Enişte’nin yaptığı konuşma sırasında uğultu ve tepki sesleri yükselince Vefa Küçük konuşmayı kesti ve Kaya Enişte’yi tribüne geri yolladı. Enişte, “Tribünler sadece yeniçerinin ayak sesleridir. Başkanı tribünler değil biz seçeriz. Beni yuhalamayın. Ben ne Aziz Yıldırım’cıyım, ne Ali Koç’cuyum. Ben Fenerbahçeliyim. Bu kulüp hepimizin. Sadece tribünleri değil, aileleri de böldük.” diye konuşunca tribündeki kongre üyelerinden büyük tepki geldi. Bazı üyeler “Yeniçeri değiliz, taraftarız biz” sloganını attı.

14:30 – Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım’ın oy pusulası rengi SARI, Ali Koç’un ise BEYAZ olarak belirlendi.

14:15 – Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen alkışlarla kürsüye geldi. Şen, “Bu kongreyi yönetmek her baba yiğidin harcı değildi. Vefa Küçük adaletli, dürüst bir insandır. Soyadı Küçük ama büyük Fenerbahçeli’dir. Öyle bir kongre yapıyoruz ki New York Times’a haber oluyor. Türkiye’de kulüp adını taşıyan stat yoktu. Sonra Saraçoğlu diye değiştirilince çok üzülmüştüm. Saraçoğlu’na çok müteşekkiriz ama Fenerbahçe isminden büyük bir isim yoktur. Aziz Yıldırım benim de kalbimi ara ara kırdı ama çok hizmet yaptığı için bu hakkı ona verdim. Bugün de kalp kırmayın. Herkes gelip geçicidir.”

Öte yandan Ali Şen ile Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük arasındaki diyalog da statta kahkahaların artmasına neden oldu. Ali Şen’in “Vefa buranın Doğu’su neresidir?” sorusuna Vefa Küçük “Başkanım siz Doğu neresi diyorsanız orasıdır Doğu…” yanıtını verdi. Ali Şen bunun üzerine “Görüyorsunuz Fenerbahçe’de işte demokrasi bu….” şeklinde konuşunca genel kurulda kahkaha sesleri yükseldi.

13:45 – Kongre üyesi Hasan Doğan yaptığı konuşmada, “Sayın Ali Koç’u kastederek ‘Diğer taraf taraftarlarla gidiyor, biz kongre üyeleriyle dediniz. Ama 10 Temmuz’da Bağdat Caddesi’nde yürüyenlerin taraftar olduğunu unuttunuz. Formasına reklam almayan bir Fenerbahçe yaratacağım dediniz, ama hepimizin içini sızlatan Acıbadem anlaşmasını yaptınız. Takım otobüsümüz kurşunlandı, yıl dönümlerinde sosyal medyadan anmak dışında bir şey yapamadık.” dedi.

13:35 – Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listeleri Divan Başkanlığına teslim edildi.

12:15 – Kongreye ara verildi. Saat 13:30’da devam edecek…

11:46 – İkinci konuşmacı Haluk Burcuoğlu, “2 ay öncesine dönelim. Yıllardır kendi oyuncusuna bu denli küfür eden güruh gördünüz mü?” dedikten sonra büyük tepkiyle karşılaştı. Tribündeki üyelerin bazıları “Taraftara kimse güruh diyemez” şeklinde tezahüratta bulundu.

11:30 – Kürsüye ilk konuşmacı olarak çıkan Suat Müftüoğlu, “Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu Ali Koç önlemiş. Böyle bir şey olabilir mi? Sahaya top oynamak için Ali Koç mu çıktı? Sayın başkanımız bunun cevabını verecektir mutlaka” ifadelerini kullanınca bazı üyeler tepki gösterirken bazı üyeler ise destek verdi. Kısa süreli gerginlik Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün uyarıları sonrasında sona erdi.

11:10 – Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Mosturoğlu, “Şampiyonlar Ligi’nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı’nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye’nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi’nden yetişecek futbolcularımız A Takımda yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek. Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır. 3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır.” dedi.

10:35 – Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri kürsüdeki yerlerini aldı. Kongreyi Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yönetimesine karar verildi. Konuşma yapan Vefa Küçük, “Bugün hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Başkan adaylarımız, ilk defa stadyumumuzda üyelere hitap edecek, projelerini anlatacak.” dedi.

10:33 – Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

10:20 – Fenerbahçe'de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE: Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

