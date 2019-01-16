Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti: Uludağ Sözlük yazarının hapsi isteniyor

Feridun Düzağaç, kendisi için "PKK sempatizanı" diyen 42 yaşındaki Uludağ Sözlük yazarı Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti. Turgay K.'nin 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Feridun Düzağaç, kendisine "PKK sempatizanı" diyen Uludağ Sözlük yazarına dava açtı. Bu mesajdan rahatsız olan ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Düzağaç'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, o mesajı paylaşan kullanıcının Yozgat'ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Turgay K., paylaştığı mesajdan dolayı pişman olduğunu ve ünlü şarkıcı ile uzlaşmak istediğini beyan etti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Fakat Feridun Düzağaç, Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçen günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., gelecek günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.