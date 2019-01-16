  • BIST 93.511
  • Altın 223,453
  • Dolar 5,3884
  • Euro 6,1388
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti: Uludağ Sözlük yazarının hapsi isteniyor

»
Feridun Düzağaç, kendisi için "PKK sempatizanı" diyen 42 yaşındaki Uludağ Sözlük yazarı Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti. Turgay K.'nin 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Feridun Düzağaç uzlaşmayı reddetti: Uludağ Sözlük yazarının hapsi isteniyor

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Feridun Düzağaç, kendisine "PKK sempatizanı" diyen Uludağ Sözlük yazarına dava açtı. Bu mesajdan rahatsız olan ünlü şarkıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Düzağaç'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında, o mesajı paylaşan kullanıcının Yozgat'ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan Turgay K., paylaştığı mesajdan dolayı pişman olduğunu ve ünlü şarkıcı ile uzlaşmak istediğini beyan etti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Fakat Feridun Düzağaç, Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçen günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., gelecek günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jimnastik yarışmasında Michael Jackson temalı performans zafere taşıdı15 Ocak 2019 Salı 09:36
  • 16 Bin Dolarlık Biletleri Yanlışlıkla 1512 Dolara Satan Havayolu Şirketi: Biletleri İptal Etmeyeceğiz14 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  • 'Hayalet' lakaplı bilgisayar korsanı İstanbul'da yakalandı14 Ocak 2019 Pazartesi 20:10
  • Kylie Jenner'in Instagram rekoru 'yumurta' fotoğrafıyla kırıldı14 Ocak 2019 Pazartesi 19:57
  • 'Tosuncuk' Brezilya-Uruguay arasında gidip geliyor!14 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
  • Rakamları rüyasında gördü, iki kez büyük ikramiye kazandı13 Ocak 2019 Pazar 23:00
  • En çok oyun oynayan 3. ülke; Türkiye13 Ocak 2019 Pazar 20:31
  • Dünyanın en uzun hava aracı üretiliyor: Futbol sahası büyüklüğünde13 Ocak 2019 Pazar 18:20
  • Norveç Başbakanına, külotlu protesto.13 Ocak 2019 Pazar 17:47
  • Bir sokak köpeğinin gündelik hayatını onun gözlerinden izleyin (VIDEO HABER)13 Ocak 2019 Pazar 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti