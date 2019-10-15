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Feyzioğlu'ndan ABD'ye yaptırım yanıtı: Sabah, öğle, akşam ayrı uygulayın...

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ABD'ye yaptırım yanıtı Hükümet'ten beklenirken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu önce davrandı: "Uygula. Sabah ayrı uygula, öğle ayrı uygula, akşam ayrı uygula. Biz bundan mı vazgeçeceğiz?"
Feyzioğlu'ndan ABD'ye yaptırım yanıtı: Sabah, öğle, akşam ayrı uygulayın...

Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslar için geldiği Ağrı’da ‘Barış Pınarı’ harekatı ve ABD’den gelen yaptırımlarla ilgili konuştu.

Son dönemde sık sık Hükümet’e destek açıklamalarıyla gündem olan Feyzioğlu, harekatı savunurken şunları söyledi:

 

“Biz orada işgalci değiliz, işgalci olan PKK’dır. Bir ülkenin dörtte birini işgal ediyor. Arap Birliği bizi kınıyor. Ya kardeşim, sen PKK’yı kınasana, PKK’yı lanetlesene. Senin mensubun olan Suriye Arap Cumhuriyeti’nin dörtte birini PKK işgal etmiş.”

“İŞE YARAMAYACAĞINI ONLAR DA BİLİYOR”

Türkiye’nin o “işgal”i sonlandırmak ve kendi meşru savunması çerçevesi içerisinde vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için “terörle mücadele harekatı” yaptığını öne süren Feyzioğlu, ABD’nin yaptırımları için ise şu ifadeleri kullandı:

“Bizle boy ölçüşecek hiçbir ülke burada yoktur. ABD’nin Türkiye’yi gözden çıkarma lüksü hiçbir şekilde yoktur. Neymiş Milli Savunma Bakanına, İçişleri Bakanına, Enerji Bakanına yaptırım uygulayacaklarmış. Uygula. Sabah ayrı uygula, öğle ayrı uygula, akşam ayrı uygula. Biz bundan mı vazgeçeceğiz?” Bizim milletimiz şehit veriyor şehit. Siviller zayi olmasın diye bir uçak bombasıyla çözebileceği yerlerde kara kuvvetlerini gönderiyor kendisi şehit olmayı göze alıyor ve oradaki şer odaklarını temizliyor. Maddi yaptırım uygulayacakmış Hulusi Akar’a akşamdan sabaha her gün uygula bunların hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti Devletinde işe yaramaz. Zaten onlarda biliyorlar işe yaramayacağını birazcık dostlar alışverişte görsün diye yapıyorlar. Milletimiz rahat olsun haklıyız.”

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