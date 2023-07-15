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FIFA’nın devamı ‘FC 24’ ön siparişte

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Futbol oyunu serisi FIFA’nın devamı olan FC 24’ün ait fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatı belli oldu.
FIFA’nın devamı ‘FC 24’ ön siparişte

1993’ten beri her sene çıkan ve EA Games tarafından geliştirilen FIFA serisi bu sene ‘FC 24’ adıyla piyasaya sürülecek. EA ve FIFA, aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı yollarını ayırmıştı. EA Games de FIFA serisini başka bir adla sürdürmeye karar vermişti.

Yeni oyunun yaklaşık iki dakikalık fragmanı dün akşam EA’nin YouTube kanalında yayınlandı. Oyun, 29 Eylül’de çıkacak.

Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Steam’de yer alan bilgiye göre oyunun standart sürümü 1199 lira, ‘ultimate’ sürümüyse 1699 lira. Ultimate sürüm, oyun çıkana kadar 170 lira indirimli fiyatıyla satılacak.

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