  • BIST 94.541
  • Altın 194,615
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

“Film Afişlerinde Kıbrıs” Adlı Sergi, Ünlü Oyuncu Ayla Algan'ın Katılımıyla City Mall AVM’de Açıldı

»
Sinema filmlerinde Kıbrıs’ı yansıtan, “Film Afişlerinde Kıbrıs”  adlı film afişi sergisi, Gazimağusa’da sanatseverlerle buluştu.  
“Film Afişlerinde Kıbrıs” Adlı Sergi, Ünlü Oyuncu Ayla Algan'ın Katılımıyla City Mall AVM’de Açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç.Dr.Fevzi Kasap tarafından hazırlanan sergide, sinemanın emektar oyuncularından Ayla Algan'ın katılımıyla City Mall AVM’de sinema ve sanata gönül verenler buluştu. 

Doç.Dr.Fevzi Kasap; "Kıbrıs’ın Seçildiği Filmleri Anımsatmak Amacı ile Bu Proje Hayat Buldu"
Doç.Dr.Fevzi Kasap sergiyle alakalı yaptığı açıklamada;," Unutulan Kıbrıs ve Sinema temasını yeniden hatırlatmak, bilinmeyen Kıbrıs temalı ya da mekan olarak Kıbrıs’ın seçildiği filmleri anımsatmak amacı ile 2017 yılından beri hayata geçirilmesi için üzerinde çalıştığımız bir proje olarak hayat buldu"dedi.

Hollywood Yapımı Kıbrıs’ta Çekilen Film Afişlerinin de Yer Aldığı Sergi, Yakında Lefkoşa ve Güzelyurt'ta da Sanatseverlerle Buluşacak
Kırka yakın sinema afişinin yer aldığı sergide, Yeşilçam sinemasının üretiği  Kıbrıs Milli Mücadele içerikli film afişlerinin yanı sıra, Hollywood yapımı olup Kıbrıs’ta çekilen filmler ve Türk Sineması’nın mekan olarak Kıbrıs’ı seçtiği  filmlerin afişleri de yer alıyor.  Tarih aralığı olarak 1959-2014 yılları arasındaki filmlerin afişlerinin yer aldığı sergi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)  bünyesinde çalışmalar yürüten,  Türk Sineması Araştırmaları’nın  (TSA)  katkıları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Kasap, Sergi’nin, Gazimağusa’daki sergilemeden sonra film afişlerinin, Güzelyurt ve Lefkoşa’daki sanat severlere de ulaştırılacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı17 Haziran 2018 Pazar 12:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi16 Haziran 2018 Cumartesi 16:31
  • LAÜ’nün V. Psikoloji Günleri yapıldı14 Haziran 2018 Perşembe 17:20
  • DAÜ Akademik Spor programinda “Kıbrıs Türk Futbolunda Altyapı Çalışmaları” konuşuldu14 Haziran 2018 Perşembe 17:10
  • YDÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Mezunlarını Verdi14 Haziran 2018 Perşembe 17:00
  • DAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır14 Haziran 2018 Perşembe 12:30
  • Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası bölümleri açıkladı14 Haziran 2018 Perşembe 11:55
  • YDÜ İlahiyat Fakültesi 4. Dönem Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:20
  • YDÜ İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Yine Farklı Bir Etkinliğe İmza Attı...13 Haziran 2018 Çarşamba 19:15
  • LAÜ öğrencilerinin tasarımları sergilendi13 Haziran 2018 Çarşamba 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti