  • BIST 1.538
  • Altın 410,511
  • Dolar 7,4195
  • Euro 8,9351
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Fırat Borak yazdı...Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?

» »
Fırat Borak yazdı...Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?
Fırat Borak yazdı...Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?

Köylerde Eğitim Başlayamaz mı?

 

Uzun zamandır her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bölge olarak sıkıntılı süreçler yaşıyoruz.

Pandemi dönemi de eğitim kapsamında, kırsalda yaşayan öğrencilere darbe vurdu.

Normal zamanda dahi internet, bilgisayar gibi ana ihtiyaçları karşılayamayan aileler, online eğitimin uygulandığı bu dönemde, büyük sıkıntılar çekiyor.

Okul öncesi ve birinci sınıfta okumayı, yazmayı öğrenecek çocuklar, lise son sınıfta üniversiteye hazırlanacak gençler, süreçten en büyük darbeyi yediler.

Tedbirler alınarak, sadece bu sınıflarda yüz yüze eğitim yapılamaz mıydı?

Karpaz’da vaka görünmezken, haftanın iki günü dahi olsa yüz yüze eğitim yapamaz mıyız?

Tabii ki bunun kararını verecek olan Sağlık Örgütleri ve Bakanlık olacaktır ama aklın yolu da birdir diye düşünüyorum.

Bunu savunmamada ki sebep, bir neslin yok olmasına göz yumamadığımdandır.

Geniş okul alanı, geniş sınıflar, mesafeli masalar ayarlanarak okuldan kopmadan belirli günlere bölünebiliriz diye düşünüyorum.

Türkiye’de vaka sayılarının, alınan tedbirler ile azaldığı görülüyor. Bu azalma ile belirli illerde okulların açıldığının görüyoruz.

Özellikle köy okulları açılıyor.

Vaka azalması ile yüz yüze eğitime geçen bir ülke, sıfır vaka olan bölgelerde kapalı olan okullar.

Mantıklı mı?

Tamam! Sağlık açısından bu işin ehli değiliz. Ama bunun mantıklı bir açıklamasını da isteriz.

Neden köyler de okullar haftanın iki günü dahi olsa açılmıyor?

Bir neslin yok olmasına izin mi verilecek?

Yoksa aklın yolu birdir deyip, kademeli yüz yüze eğitime geçecek miyiz?

Hiç bir şey olmazsa, okul bahçesinde geniş aralıklarla dersler yapılamaz mı? Sınıftan kopmamak adına yaşanan önemli süreci, bu şekilde atlatabiliriz.

Öğrenciler toplu taşımaları kullanmadan, aileler tarafından okula bırakılıp, bahçe veya geniş sınıflarda yüz yüze eğitime geçebilir.

Öğrenci, öğretmen iletişimi ve sınıf havası bu nesilden alınmamalıdır.

Okuma yazma öğrenen, üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza yazıktır.

Elbette pozitif veya temaslı sıkıntısı olsa çocuklarımızı ateşe atmayız!

Ama görünen o ki, kırsalda çok şükür insanlar tedbirli ve kurallara uyuyor. Hem de ülkenin genelinde olmadığı kadar.

Tartışmaya açık bir konu ama, aklın yolu da birdir diye düşünüyorum.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam olsun

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borell AB her iki tarafa katkı sağlamaya hazır04 Mart 2021 Perşembe 17:45
  • Elcil:Tatar ve Saner de AKP’nin memuru olmanın en güzel örneklerini sergilemektedirler.04 Mart 2021 Perşembe 17:38
  • AB'de "aşı kimliği" ile seyahat konuşuluyor...Sinovac dışında mı?04 Mart 2021 Perşembe 17:36
  • Türkiye Ticaret Bakanı yarın KKTC'ye geliyor04 Mart 2021 Perşembe 17:31
  • 5 Saatlik elektrik kesintisi uygulanacak04 Mart 2021 Perşembe 17:11
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: “Kar-İş hükümetle görüşmelerini sürdürüyor”04 Mart 2021 Perşembe 17:10
  • CTP’nin pandemi yönetimiyle ilgili önerileri Üstel’e iletildi04 Mart 2021 Perşembe 16:58
  • Erdoğan’dan “KKTC İle İlişkilerinizi Geliştirin” Çağrısı04 Mart 2021 Perşembe 16:50
  • KTÖS’ten Protokole Eleştiri04 Mart 2021 Perşembe 16:45
  • Sivil Toplum Gönüllüleri, Tüzük Değişikliğinde Görüş Birliğine Varıldığını Açıkladı04 Mart 2021 Perşembe 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti