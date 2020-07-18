Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücü, teknik ekip ve çalışanların da içinde olduğu 4 bin 997 kişiye koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu düzenlenecek.