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Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm

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Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle kırmızı alarm

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası bekleniyor.

Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Başbakan’dan “dikkatli olun” tavsiyesi

Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter’dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Kuraklık ve orman yangını korkusu

Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.

Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

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