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Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa’nın 37 kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Aralarında Valence, Colombes, Mulhouse, Perpignan ve Cannes kentlerin de olduğu 37 şehrin yönetimi, salgınla daha etkin şekilde mücadele edebilmek için akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar sokağa çıkmayı yasakladı.

Daha önce de Nice gibi birçok kent, sokağa çıkma yasağa kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla bir araya geldiği dini kuruluşların temsilcilerinden nisan ayında yapılacak dini bayramların insanlar toplanmadan yapılmasını istedi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 674’E YÜKSELDİ

Ülkede son resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 674’e, vaka sayısı ise 16 bin 18’e yükseldi.

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