Fransa’da son 30 yılın en düşük doğum sayısı açıklandı

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) aylık demografi raporuna göre, martta Fransa’da günlük ortalama 1816 bebek dünyaya geldi.

Doğum sayısı ülkede son 30 yıldır aylık bazda verilerin kaydedildiği 1994’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca Mart 2022’ye göre bu yıl aynı dönemde yenidoğan sayısında yüzde 7 düşüş oldu. Başkent Paris’in yer aldığı Ile-de-France ile Occitanie bölgelerinde bebek doğumları Fransa’nın deniz aşırı topraklarına göre daha da azalmış durumda.

INSEE yenidoğan sayısındaki bu düşüşü, hem doğurganlık çağındaki kadın sayısındaki azalmaya hem de son yıllarda doğurganlık hızının yavaşlamasına bağlıyor. Ülkede geçen yıl, 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 1946’dan bu yana en düşük yıllık rakam kaydedilmişti.

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülkeden gönderilmesinin de nüfus artış hızının düşmesinde etkili olduğu belirtilmişti.