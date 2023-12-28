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Fransız milletvekili Gazze'ye atom bombası atılmasını isteyen kişiyi şikayet edecek

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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili David Guiraud, Gazze'ye atom bombası atılması çağrısı yapan Fransız asıllı İsrailli askerin annesinden şikayetçi olacak.
Fransız milletvekili Gazze'ye atom bombası atılmasını isteyen kişiyi şikayet edecek

Gazze'de ölen Fransız asıllı İsrailli asker Moshe Avraham Baron'un annesi Marylin Baron 24 Aralık'ta konuk olduğu Fransızca yayın yapan i24 kanalında, Gazze'ye atom bombası atılması çağrısı yapması sosyal medyada çokça eleştirilirken, Fransız muhalif milletvekillerinin de tepkisini çekti.

LFI milletvekili Thomas Portes X sosyal medya platformundan Baron'un sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakince, i24 kanalında bir kişi, gazeteci müdahale etmeden, İsrail'in Gazze'de nükleer bomba kullanması gerektiğini çünkü 'Bu topraklarda Yahudi halkından başka kimse yaşamaması gerektiğini' açıklıyor." ifadesini kullandı.

Portes, söz konusu kanalın Fransa'da yayın yapma izninin daha ne kadar süreyle devam edeceğini sordu.

LFI milletvekili Guiraud, aynı platformdan yaptığı açıklamada, kamusal alanda açıkça soykırım çağrılarının sona ermesi gerektiğini ve bunun cezasız kalmayacağını kaydederek, "Artık mazeret yok. Hafifletici sebep yok." ifadelerini kullandı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada, dünyanın, kasıtlı olarak aç bırakılan "Gazze'deki halkın soykırımına" çaresizce tanık olduğu belirtildi.

Fransa'da yayın yapan kanallarda Fransız vatandaşlarının savaş suçu propagandası yapmasının eleştirildiği açıklamada, "CFCM, savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları, soykırımı veya etnik temizliği savunan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

24 Aralık'ta konuk olduğu i24 kanalında siyonist olduğunu belirten anne Baron, her gün Gazze'de 145'ten fazla İsrail askerinin öldüğünü söylemişti.

Baron, İsrailli siyasetçilerin bölgede atom bombasının düğmesine basmayı kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Atom bombasına sahip bir ülkeyiz (İsrail). Diyecek bir şeyim yok. Bu topraklarda Yahudi halkından başka kimse yaşamamalı." ifadesini kullanmıştı.

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