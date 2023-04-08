Futbolda alınan sonuçlar

Sonuçlar
AKSA Süper Lig
Gönyeli – Cihangir: 1-3
Türk Ocağı – Göçmenköy: 3-2
CB Gençlik Gücü – Lefke: 3-2
AKSA Birinci Lig
Girne Halk Evi – Pera L. G. Birliği: 1-2
Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi: 2-3
Dörtyol – Düzkaya: 1-4
Esentepe – Yenierenköy: 5-0
Ünimar Maraş – İncirli: 4-0
M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy: 3-0
Yalova – Lapta: 3-0
Mormenekşe – Binatlı: 1-1
9 Nisan Pazar
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – Doğan T. Birliği
Şakir Azizoğlu
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Çetinkaya
Mehmet Sezener
M. Hidayet Çağlar Stadı
Merit A. Yeşilova – Hamitköy
Serhan Şimşek
10 Nisan Pazartesi
AKSA Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu
Not: Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar maçı 19.30’da, diğer maçlar 16.00’da başlayacak
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