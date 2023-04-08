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Futbolda alınan sonuçlar

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AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de günün maçları tamamlandı Kaynak: Futbolda alınan sonuçlar
Futbolda alınan sonuçlar

Sonuçlar

AKSA Süper Lig

Gönyeli – Cihangir: 1-3

Türk Ocağı – Göçmenköy: 3-2

CB Gençlik Gücü – Lefke: 3-2

 

AKSA Birinci Lig

Girne Halk Evi – Pera L. G. Birliği: 1-2

Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi: 2-3

Dörtyol – Düzkaya: 1-4

Esentepe – Yenierenköy: 5-0

Ünimar Maraş – İncirli: 4-0

M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy: 3-0

Yalova – Lapta: 3-0

Mormenekşe – Binatlı: 1-1

 

9 Nisan Pazar

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – Doğan T. Birliği

Şakir Azizoğlu

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Çetinkaya

Mehmet Sezener

 

M. Hidayet Çağlar Stadı

Merit A. Yeşilova – Hamitköy

Serhan Şimşek

 

10 Nisan Pazartesi

AKSA Süper Lig

Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar

Utku Hamamcıoğlu

 

Not: Mağusa Türk Gücü – Yonpaş Dumlupınar maçı 19.30’da, diğer maçlar 16.00’da başlayacak

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