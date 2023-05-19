  • BIST 4.501,73
  • Altın 1252.294
  • Dolar 19.8023
  • Euro 21.3866
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı

» »
Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı.
G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı

Japonya'da gözler, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da 3 gün sürecek G7 Zirvesi'ne çevrildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

21 Mayıs'a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.

Ziyaret sonrası liderler, yerleşkede, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü ve çiçek çelenkleri koydu.

Biden, 1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

Küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Grand Prince Hiroshima Hotel'de gerçekleştirilecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Hassas bir noktadayız17 Mayıs 2023 Çarşamba 20:25
  • Rusya ve Finlandiya arasında yeni kriz17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:20
  • Rus bilgisayar korsanının başına 10 milyon dolarlık ödül17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:17
  • Ukrayna: Rusya son 24 saatte Ukrayna'ya 31 füze saldırısı düzenledi17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45
  • Zelenskiy: Avrupa’dan daha fazla silah ve destekle döndüm16 Mayıs 2023 Salı 17:45
  • Rusya eski ABD büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı16 Mayıs 2023 Salı 15:01
  • Ukrayna’dan barış açıklaması16 Mayıs 2023 Salı 10:31
  • Avrupa turuna çıkan Zelenskiy, İngiltere Başbakanı’yla görüştü15 Mayıs 2023 Pazartesi 20:54
  • Ukrayna, yangına robotla müdahale etti15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:59
  • Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi14 Mayıs 2023 Pazar 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti