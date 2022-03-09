Galatasaray Avrupa Ligi’nde yarın Barcelona’ya konuk olacak

Camp Nou’da oynanacak maç Türkiye’nin kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle yine 23.00'te
Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Bu sezon Süper Lig’de iyi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın Avrupa karnesiyse biraz farklı.
Galatasaray, Lazio, Olimpik Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın bulunduğu grubu namağlup lider tamamlamıştı.
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev’in bulunduğu grubu üçüncü bitiren Barcelona’ysa yoluna Avrupa Ligi’nden devam etmek zorunda kalmıştı.
Galatasaray’da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu yok.
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