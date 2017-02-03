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Galatasaray, Girne Üniversitesi karşısında ter dökecek!

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Galatasaray, Girne Üniversitesi karşısında ter dökecek!
Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde geçen hafta MBK Doğuş Hastanesi karşısında aldığı galibiyet ile moral bulan Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi’nin sarı kırmızılı ekiple karşılaşacağı maç, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü, saat 15.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Girne Üniversitesinin yeni transferi uzun forvet Melisa Can’ın da maçta forma giymesi bekleniyor. Maç TBFTV’den canlı olarak yayınlanacak.

AYDIN UĞUZ: “ÖNEMLİ BİR MAÇI KAZANMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMI YAPTIK...”

Sarı kırmızılı takımla çıkacakları maçı değerlendiren Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Aydın Uğuz, her rakibin kendileri için önemli olduğundan söz etti. Antrenör Uğuz, “her maç bizim için önemli ve ciddi. İyi yönde hazırlıklarımızı yaptık. Marica Gajiç takımımızda bu hafta yer almayacak. Hedefimiz her zamanki gibi kazanmak. Kadromuza dahil olan Melisa Can’ın da takıma ayak uydurabilmesi ve hazır olması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray’ın baskılı oyununu kırarak organize bir şekilde hücum etmek bu haftaki en büyük felsefemiz olacak. Rakibimize karşı güçlü bir duruş sergileyerek bu zor deplasman galibiyet sevinci ile ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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