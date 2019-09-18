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Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicili bozuk' yanıtı: Rekabette geri kalmanın çaresizliği

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Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicili bozuk' yanıtı: Rekabette geri kalmanın çaresizliği
Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicili bozuk' yanıtı: Rekabette geri kalmanın çaresizliği

Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fatih Terim için söylediği, "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" sözlerine yanıt verdi. Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" ifadelerini kullanırken Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik "Sen anlat kendi sicilini hele, hep beraber eğlenelim. Hocamızın siciline laf söyleyemezsin" yanıtını verdi.

Günay kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" ifadelerini kullandı.

yu.jpgAli Koç'un Fatih Terim'e yönelik sözlerine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de tepki gösterdi.

Recevik kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Sen anlat kendi sicilini hele, hep beraber eğlenelim. Hocamızın siciline laf söyleyemezsin" yanıtını verdi.mahmut-001.jpg

Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabı da Fatih Terim'in kazandığı kupaların sayılarının yer aldığı bir paylaşımı, "Hocamızın sicili aşağıdaki gibidir..." notuyla paylaştı.gs-001.jpg

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