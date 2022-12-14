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Gardiyanoğlu: Yaşadığımız son 10 yıllık süreç Lefkoşa’nın kaderi değildir

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Gardiyanoğlu: Yaşadığımız son 10 yıllık süreç Lefkoşa’nın kaderi değildir
Gardiyanoğlu: Yaşadığımız son 10 yıllık süreç Lefkoşa’nın kaderi değildir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na ziyaret ettiği İşadamları Derneği İŞAD tam destek belirtti.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, Lefkoşa için bir umut aradıklarını belirterek, “bu umudun sizlerle ve hem merkezi yönetime hem de Anavatanımız Türkiye’nin yönetimine yakın olmasını önemsiyorum” dedi.

“Ayrılıkçı görüşler bizi bir yere getirmez” diyen Mamülcü, Lefkoşa için güçlü bir başkana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Mamülcü, “hedefe ulaşacağınızdan eminim ve sizleri şimdiden tebrik ederim. Önünüze çıkacak zorlukları yeneceğinizden de eminim” dedi.

UBP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu da, İŞAD ile her zaman sıcak ilişkileri olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde göreve geldiğinde yatırım yapacağını söyleyen mevcut başkanın ilk dört yılda bunu yapmayarak “enkaz edebiyatı” ile yeniden göreve talip olduğunu hatırlattı.

“yıl 2022 ve Sayın Harmancı hala enkaz edebiyatı yapmaktadır” diyen Gardiyanoğlu, “Lefkoşalı sana yeteri kadar şans verdi” dedi.

Belediyenin borcunun 334 milyonu aştığını önce inkar eden mevcut başkanın daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldığına işaret eden Gardiyanoğlu, borcun halen 350 milyona ulaştığını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, “enkaz edebiyatını artık bir kenara bırakmalıyız. Anlaşılmıştır bu arkadaş görevde kaldığı müddetçe bu borç azalmayacak ve artacaktır. Mevcut başkanın seçilmesi halinde dört yıl sonraki seçimde karşınıza çıkacak olan aday size belediyenin borcunun 650 milyon olduğunu söyleyecektir” dedi.  

Sözlerine “siyasi egolarla ve ideolojicilik ile belediye başkanlığı olmaz” şeklinde devam eden Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın tüm renklerin şehri olduğunu vurguladı.

Gardiyanoğlu, üç kademeli olarak hayata geçirecekleri imar planı ile iki buçuk yıl içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne inşaat ruhsatları ve diğer harçlar ile sağlayacakları minimum gelirin 250 milyon TL’ye ulaşacağını ifade ederek, diğer adaylardan hiç birisinin ayakları yere basan bir projesi bulunmadığına işaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmede Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tüm araçlarının altı ay içerisinde yenilenmesi sözünü aldığını anımsatan Gardiyanoğlu,”ne zaman ayağımız taşa takılsa, ne zaman başımız sıkışsa Anavatan Türkiye hep yanımızda olmuştur” dedi.

Sadık Gardiyanoğlu, Essex, Enfield ve Londra Belediyesi yetkilileriyle geçen hafta temasta bulunduğunu ifade ederek, söz konusu belediyelerden çevre ile ilgili projelerde destek sözünü aldığını açıkladı.

En çok karşılaştığı sorunun Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi ile ilgili olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “ben başkan olduğumda gidip oradaki müteahhitten bir an evvel oradaki parkı tamamlamasını isteyeceğim. Orada 400 dönümlük Lefkoşa halkının kullanacağı milli bir park olacaktır. Lefkoşa halkı yıllardır özlemiyle yanıp tutuştuğu büyük bir yeşil alana kavuşmuş olacaktır” dedi.

Gardiyanoğlu sözlerini, “Yaşadığımız son 10 yıllık süreç Lefkoşa’nın kaderi değildir” diyerek tamamladı.             

     

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