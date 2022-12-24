  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Gardiyanoğlu'ndan Özgür İş İnsanları Derneği’ne ziyaret

»
UBP'nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti.
Gardiyanoğlu'ndan Özgür İş İnsanları Derneği’ne ziyaret

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği’ni ziyaret ederek vizyon ve projelerini anlattı.

Dernek Başkanı Mevlut Avcı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde sekiz buçuk yıldır hiçbir şey yapılmadığını belirterek, artık değişimin ve yenilenmenin zamanının geldiğini söyledi.

LTB’de yeni bir başkana ihtiyaç olduğunun altını çizen Avcı, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisindeki bir başkanın LTB’yi yeniden ayağa kaldıracağını vurguladı.

Mevlut Gardiyanoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği’nin Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerinin tam olduğunu da belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakırcı: Güçlü geleceğe, birlikte yürüyeceğiz24 Aralık 2022 Cumartesi 14:46
  • Edip: Hep birlikte başaracağımıza inancım sonsuz24 Aralık 2022 Cumartesi 14:25
  • Törehan: Bölge halkı bana inanıyor, güveniyor ve destek veriyor24 Aralık 2022 Cumartesi 14:17
  • Harmancı’ya destek yürüyüşü24 Aralık 2022 Cumartesi 14:03
  • Propaganda Süreci 18.00’de Sona Eriyor24 Aralık 2022 Cumartesi 13:40
  • Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’yı sanatın başşehri yapmayı hedefliyoruz24 Aralık 2022 Cumartesi 12:42
  • Harmancı: Şüphesiz yine hep beraber kazanacağız24 Aralık 2022 Cumartesi 12:08
  • Erhürman: Halkımızın iradesine, sandıklara, beldelerimize sahip çıkmanın tam zamanı23 Aralık 2022 Cuma 20:35
  • Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır23 Aralık 2022 Cuma 19:36
  • Özçınar: Kadınlarımız meslek edinerek, ekonomik yaşama katılacak23 Aralık 2022 Cuma 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti