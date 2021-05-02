Gazeteci Küçükşahin'in isyanı: Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Cemal Küçükşahin için 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verildiğini duyurdu. Küçükşahin, düzenlenen rapora ilişkin olarak, "Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?" tepkisini gösterdi.

"Covid-19 testi pozitifti, entübe edildi"

Küçükşahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da... Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmseni de hiç anlamıyoruz. Canımızı kaybettik, nasıl mı? Covid testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin. Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikayeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik." ifadesini kullandı.

Küçükşahin şunları kaydetti:

"Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, “Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)” diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu Koranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; neden bu aldatmaca?"

Küçükşahin, kardeşinin ölüm raporuna da paylaşımına ekledi.