  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Gazeteci Küçükşahin'in isyanı: Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?

»
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Cemal Küçükşahin için 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verildiğini duyurdu.
Gazeteci Küçükşahin'in isyanı: Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü, gazeteci Şükrü Küçükşahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Cemal Küçükşahin için 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verildiğini duyurdu. Küçükşahin, düzenlenen rapora ilişkin olarak, "Kardeşimi Covid-19'dan kaybettik, devlet 'bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm' raporu verdi, neden bu aldatmaca?" tepkisini gösterdi.

"Covid-19 testi pozitifti, entübe edildi"

Küçükşahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da... Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmseni de hiç anlamıyoruz. Canımızı kaybettik, nasıl mı? Covid testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin. Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikayeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik." ifadesini kullandı. 

1619961117176-belge.pngKüçükşahin şunları kaydetti:

"Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, “Bulaşıcı olmayan hastalık(doğal ölüm)” diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu Koranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; neden bu aldatmaca?"

Küçükşahin, kardeşinin ölüm raporuna da paylaşımına ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anket: ‘Millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti02 Mayıs 2021 Pazar 10:16
  • T.C Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:00
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00
  • Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi başlıyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:40
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti, İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:29
  • T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:21
  • AKP Grup Başkanvekili Elitaş'tan "lebaleb" kongre yorumu: Salgında iyiye gidiş görmüştük, yapılması gerekiyordu, yaptık01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:17
  • İkizdere'de taş ocağına direnen köylüler konuştu: Bizim hayatımızı bitirirler, su nasıl aksın, kuş nerede ötsün?01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:35
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı önünde, "Yaşasın işçilerin bayramı" sloganı attı01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:34
  • İsmail Saymaz, Metropoll'ün nisan ayı anketini canlı yayında açıkladı; AKP yüzde 30'un altında!01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti