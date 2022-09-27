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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri'nden eş zamanlı denetim

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri'nden eş zamanlı denetim
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri'nden eş zamanlı denetim

 

6-27.09.2022 tarihleri 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kafe, bar, restoran, market ve gece kulüpleri kontrol edilmiş, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 573 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edilmiştir. 

 

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, kahvehane ve pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiştir. Denetimler kapsamında ikamet izni olmadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanmıştır. 

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 26 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. 

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,347 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 246 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Çeşitli suçlardan dolayı 21 araç trafikten men edilmiş, 2 kişi ise tutuklanmıştır.

 

Güzelyurt’ta; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ikamet izni olmadığı tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır. 

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 700 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 213 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 

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