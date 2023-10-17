  • BIST 7951.32
  • Altın 1725.964
  • Dolar 27.917
  • Euro 29.5225
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

Gazimağusa Laguna Bölgesinde Budama ve Çevre Düzenlemesi Yapılıyor

» »
Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi ekipleri Laguna Bölgesi olarak bilinen Havva Şentürk Sokak, Kemal Server Caddesi, Nadir Sokak üzerinde yoğun bir çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor.
Gazimağusa Laguna Bölgesinde Budama ve Çevre Düzenlemesi Yapılıyor

Havva Şentürk Sokak üzerinde yol kenarındaki ağaçlara yol ve yaya güvenliğinin artırılması amacı ile gerekli budamalar yapılırken, bölgede kontrolsüz şekilde büyüyen bitkiler temizlendi ve çevre düzenlemesi yapıldı. 

Kemal Server Caddesi’nde bulunan çocuk parkındaki ağaçlara da gerekli düzeyde budanarak parkta peyzaj temizliği gerçekleştiren ekipler, araç park yerinde de güvenliği artırmak amacı ile budama çalışmalarını tamamladı. 

Laguna bölgesinde bulunan yürüyüş yolu sınırındaki kayalıklar üzerinde kontrolsüz şekilde büyüyen ve adeta çöplük alana dönüştürülen bölgede uygun görülen budama çalışmaları yürüten ekipler Gazimağusa genelinde çalışmalarına devam edecek. 
15/2022 Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa uyarınca, Gazimağusa Belediyesi, çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gelişi güzel atılması, dökülmesi veya depolanması halinde 1 asgari ücret ile ceza uyguluyor. 

Çevrenin kirletildiğine şahit olduğunuz durumları belediyemize bildirmek için 0392 630 0501 numaralı telefonu arayarak veya aynı numaraya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ihbarda bulunabilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 51 Yaşındaki kadın aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...07 Ekim 2023 Cumartesi 11:34
  • Prof. Dr. Ünal Asan’ın hazırladığı “cümbez”in bilimsel raporu, Süleyman Uluçay’a sunuldu07 Ekim 2023 Cumartesi 10:29
  • Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projeleri bedeli artırıldı05 Ekim 2023 Perşembe 10:17
  • Gazimağusa’da 2 trafık kazası04 Ekim 2023 Çarşamba 11:34
  • Gazimağusa’nın bazı bölgeleriyle Dilekkaya’da yarın elektrik kesintisi olacak01 Ekim 2023 Pazar 20:26
  • Gazimağusa’da uyuşturucu… İki tutuklu30 Eylül 2023 Cumartesi 11:38
  • Gazimağusa-Karpaz Ana yolunda trafik kazası29 Eylül 2023 Cuma 15:42
  • CTP, Mağusa’daki okulların sorunlarını yerinde inceled29 Eylül 2023 Cuma 13:05
  • 18 YAŞINDAN KÜÇÜK KİŞİLERE TÜTÜN ÜRÜNÜ (SİGARA) SATMAK28 Eylül 2023 Perşembe 16:49
  • Gazimağusa’da, uyuşturucu operasyonu...28 Eylül 2023 Perşembe 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti