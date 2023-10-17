Gazimağusa Laguna Bölgesinde Budama ve Çevre Düzenlemesi Yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Şubesi ekipleri Laguna Bölgesi olarak bilinen Havva Şentürk Sokak, Kemal Server Caddesi, Nadir Sokak üzerinde yoğun bir çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor.

Havva Şentürk Sokak üzerinde yol kenarındaki ağaçlara yol ve yaya güvenliğinin artırılması amacı ile gerekli budamalar yapılırken, bölgede kontrolsüz şekilde büyüyen bitkiler temizlendi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Kemal Server Caddesi’nde bulunan çocuk parkındaki ağaçlara da gerekli düzeyde budanarak parkta peyzaj temizliği gerçekleştiren ekipler, araç park yerinde de güvenliği artırmak amacı ile budama çalışmalarını tamamladı.

Laguna bölgesinde bulunan yürüyüş yolu sınırındaki kayalıklar üzerinde kontrolsüz şekilde büyüyen ve adeta çöplük alana dönüştürülen bölgede uygun görülen budama çalışmaları yürüten ekipler Gazimağusa genelinde çalışmalarına devam edecek.

15/2022 Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa uyarınca, Gazimağusa Belediyesi, çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gelişi güzel atılması, dökülmesi veya depolanması halinde 1 asgari ücret ile ceza uyguluyor.

Çevrenin kirletildiğine şahit olduğunuz durumları belediyemize bildirmek için 0392 630 0501 numaralı telefonu arayarak veya aynı numaraya Whatsapp üzerinden mesaj atarak ihbarda bulunabilirsiniz.