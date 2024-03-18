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Gazimağusa ve İskele'de Alkollü Araç Kaza Geçirdi: Şoförler Tutuklandı

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Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı'nda ve İskele'de Royal San Süpermarket önünde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında alkollü araç sürücüleri, kaza yaparak tutuklandı. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Soruşturmalar devam ediyor.
Gazimağusa ve İskele'de Alkollü Araç Kaza Geçirdi: Şoförler Tutuklandı

Gazimağusa'da Alkollü Araç Kazası: Sürücü Tutuklandı

17 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Gazimağusa'nın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen bir trafik kazası, alkollü araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Alıakbar SAREMI (E-27) isimli sürücü, 184 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki JE 819 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüzce sağ şeride geçen araç, karşı yönden gelen Hasan OY (E-56) idaresindeki RF 968 plakalı panelvan aracın sağ arka yan kısmına çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle JE 819 plakalı araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan MD 602 plakalı salon aracın sol yan kısmına ve aynı cadde üzerinden karşı yönden gelen İbocan ERCAN (E-24) yönetimindeki VV 350 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarparak durabildi. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmadı.

JE 819 plakalı araç sürücüsü Alıakbar SAREMI, olay yerine gelen yetkililer tarafından alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

İskele'de Süpermarket Vitrin Camına Çarpma Olayı: Sürücü Gözaltında

Aynı gün akşam saatlerinde, İskele'de Royal San Süpermarket önünde bir başka trafik olayı yaşandı. Lıubov ZHUKOVA (K-46) isimli sürücü, 143 miligram alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki HC 537 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizce direksiyon kontrolünü yitirdi. Bu nedenle araç, süpermarketin önündeki araç park yerinde duracağı esnada, süpermarketin vitrin camına çarptı. Neyse ki, kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen yetkililer tarafından yapılan kontrollerde Lıubov ZHUKOVA'nın alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

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