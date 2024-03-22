Gazimağusa'da Apartman Yangını: Kıyafetlerin Tutuşmasıyla Başladı

Gazimağusa'da Apartman Yangını: Kıyafetlerin Tutuşması Faciaya Yol Açtı

Gazimağusa'da 21 Mart 2024 tarihinde saat 20:30 sıralarında, bir apartman dairesinin yatak odasında korkunç bir yangın meydana geldi. Olayın kaynağı, muhtemelen açık durumda bulunan bir bavul içerisinden geçen bilgisayar adaptörünün ısınarak yakınındaki kıyafetleri tutuşturması oldu. Yangın hızla yayılarak dairenin tamamını etkisi altına aldı.

Yangın, Gazimağusa'daki itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucunda muhtelif giyim eşyaları, mobilyalar, beyaz eşyalar, bavul, sırt çantası ve gitar gibi eşyalar yanarak zarar gördü. Ayrıca, yoğun ısı ve duman nedeniyle dairenin duvarları da islenmiştir.

Olayın ardından başlatılan soruşturma devam etmekte olup, yangının nasıl başladığı ve neden bu kadar hızlı bir şekilde yayıldığı detaylı olarak incelenmektedir.