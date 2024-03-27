Gazimağusa'da Sahte Belge ve Dolandırıcılık Operasyonu

Gazimağusa'da M.S.I. ve M. isimli iki şüpheli, sahte olarak düzenledikleri ön izin başvuru formlarıyla 30.000 TL ve 2.000 Euro dolandırdı. Polis operasyonu sonucunda şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor

Gazimağusa'da, 20 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda, M.S.I. (E-30) ve M. (E-27) isimli iki şüphelinin sahte belge düzenleyerek ve sahtekarlıkla para temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler, daha önceden 7 farklı şahıs adına sahte olarak düzenledikleri ön izin başvuru formlarını kullanarak, bir kişinin cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden göndererek dolandırıcılık yaptılar.

Polis yetkilileri, şüphelilerin sahte formlar karşılığında haksız kazanç elde etmek amacıyla bir şahıstan 30.000 TL ve 2.000 Euro aldıklarını tespit etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, M.S.I. ve M. isimli şahıslar tespit edilerek tutuklandı. Ancak, soruşturma devam etmekte ve olayın tüm yönleri titizlikle incelenmektedir.