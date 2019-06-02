Gazimağusa'da erkeğe şiddet! Arkadaşını elinden bıçakladı!

Elindeki telefonu yere atıp kırdığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ekmek bıçağıyla avuç içinden bıçaklayan A.Ç (K-38 ) polis tarafından yaralama suçuyla ilgili tutukladı

Elindeki telefonu yere atıp kırdığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı erkek arkadaşını ekmek bıçağıyla avuç içinden bıçaklayan A.Ç (K-38 ) polis tarafından yaralama suçuyla ilgili tutukladı.

Bugün 2.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu huzuruna çıkarılan zanlıya bir gün poliste tutukluluk emri verildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Serhan Bundak şahadet vermek üzere meselenin tahkikatını yapan polis memuru Murat Öztürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Öztürk yemin altında verdiği şahadette olayla ilgili bilgi aktardı. Öztürk şahadetinde 2.6.2019 tarihinde saat 01.00 raddelerinde zanlı A.Ç nin, Gazimağusa’da, aynı evde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının elinde tuttuğu cep telefonunu aldığı ve kolundan çekiştirdiği gerekçesiyle elinde tuttuğu ekmek bıçağını sallaması sonucu erkek arkadaşı M.A’nın avuç içinden yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.

Şikâyet üzerine zanlının aynı tarihte tutuklandığını belirten tahkikat memuru Öztürk, yapılan kimlik kontrolünde zanlının 2010 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini aktardı.

Yaralama ve izinsiz ikamet suçlaması ile ilgili zanlı aleyhine dosya tanzim edildiğini belirten Öztürk meselenin yeni olması ve alınacak ifadeler nedeniyle zanlı aleyhine bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren nöbetçi yargıç Ayşen Toroslu zanlının bir gün süreyle poliste kalması yönünde emir verdi. (MHA)