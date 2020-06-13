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Gazimağusa’da uyuşturucudan 4 Tutuklu

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Gazimağusa’da uyuşturucudan 4 Tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucudan 4 Tutuklu

Gazimağusa’da uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 14.30’da Gazimağusa’da M.A.K.F.(E-24), H.M.E.M.(E-22), M.A.A.G. (E-23) ve T.A.A.M.’nin (E-22) kaldığı evde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, saksıda ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.

Bitki emare alınırken, söz konusu dört kişi tutuklandı.

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