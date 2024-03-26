Gazimağusa'da Yaşanan Tartışma Sonucu Şiddet Olayı: A.Z., D.D.'yi Ciddi Şekilde Darp Etti

Vahim Zarar ve Ciddi Darp: Gazimağusa'da Şiddetli Tartışma Sonucu
23 Mart 2024 tarihinde, saat 04:00 sularında Gazimağusa'da meydana gelen olayda, A.Z. (E-20) ile D.D. (E-26) arasında yaşanan tartışma, ciddi bir şiddet vakasına dönüştü. A.Z., D.D.'nin vücuduna muhtelif yerlerine şiddet uygulayarak, özellikle burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın ardından A.Z. tutuklandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.
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