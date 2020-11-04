Gazimağusaya Yeni Bir Eğlence Geldi

Geçtiğimiz hafta kapılarını yeni bir eğlence anlayışı ile açan JOY BAR İşletmeciliğini Kemal Çobanali ve Nezir Coskunkan’ın önderliğinde cuma akşamı açıldı.
Joy bar Gazimağusaya yeni ve farklı bir eğlence anlayışı getirdi
Geçtiğimiz hafta kapılarını yeni bir eğlence anlayışı ile açan JOY BAR İşletmeciliğini Kemal Çobanali ve Nezir Coskunkan’ın önderliğinde cuma akşamı açıldı.
Joy bar Gazimağusaya yeni ve farklı bir eğlence anlayışı getirdi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.