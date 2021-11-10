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Gebelikte 20'lik Diş Çekilir Mi?

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Hamilelikte hem bedensel hem de hormonal değimler meydana gelir. Bu değişimlere ayak uydurmaya çalışırken bir de diş ağrısı gibi sağlık sorunlarının meydana gelmesi işleri daha da zorlaştırabilir.
Gebelikte 20'lik Diş Çekilir Mi?

Hamilelikte hem bedensel hem de hormonal değimler meydana gelir. Bu değişimlere ayak uydurmaya çalışırken bir de diş ağrısı gibi sağlık sorunlarının meydana gelmesi işleri daha da zorlaştırabilir. Hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron seviyeleri dişler üzerinde bakteriyel plak oluşumunu arttırır. Diş etlerinde kızarma, şişme, kanama görülebilirken bir de bunun üstüne 20’lik diş ağrısı eklenebilir. Gebelikte 20'lik diş çekilir mi? Gebelikte yirmilik diş ağrısına ne iyi gelir? İşte merak edilen yanıtları ve doğal tedavi yöntemleri.

Hamilelik döneminde kuşkusuz en çok tartışılan konulardan birisi de 20'lik diş olayıdır. 20'lik diş ağrısı hamilelik döneminde paniğe sebep olabilir. Hamileliğin vermiş olduğu psikolojik baskı da bunu tetikler. Gebelikte 20'lik diş çekilir mi? Sorusunun yanıtı akılları meşgul eder. Gebelikte yirmilik diş ağrısına ne iyi gelir? Konusu da dahil olmak üzere merak edilen soruları yanıtladık. Özellikle ağız içi mukozasının etkilendiği gebelik döneminde neler yapılması gerektiğine gelin beraber bakalım…

GEBELİKTE YİRMİLİK DİŞ ÇEKİLİR Mİ?

Hamilelikte meydana gelen 20'lik diş ağrıları nadiren de olsa eklem kaynaklı olabilmektedir. 20'lik diş ağrısı zorlu bir süreç olsa da belirli süre sonra aktif olduktan sonra tekrar pasif konuma geçebilir. Diş sağlığı uzmanları bu konuda hamile kalmak isteyenlerin hamilelik öncesi tüm diş bakımlarını ve kontrollerini yaptırmaları gerektiğine değinmektedirler. Diş çekimini gebelikten sonra yaptırmaları gerektiğini belirtmektedirler. Diş hekiminin yapacağı kontroller sonrası diş çekimi doğumdan sonraya ertelenir.

GEBELİKTE YİRMİLİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrılarına neden olan etkenler arasında ilk sıralarda yirmilik diş gelmektedir. Bu ağrı türü hamilelik döneminde anne adaylarını oldukça zorlamaktadır. Anne adayları 20'lik diş tedavisine başlamadan önce düzenli olarak gittiği Kadın Hastalıkları doktorundan bilgi almalıdır. Daha sonra diş hekimine giderek diş ağrısına neden olan etkenler araştırılmalıdır. Burada uygulanacak yöntemler sonrası anne adaylarının evde dikkat etmesi gereken şunlardır:

  • Gargara yapın.
  • Soğuk kompres uygulayın.
  • Dişe kesinlikle alkol koymayın.
  • Aspirin içmeyin.
  • Dişinizi düzenli aralıkta fırçalayın.
  • Beslenmenize dikkat edin.

GEBELİKTE YİRMİLİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Anne adayları gebelik döneminin ilk 3 ayı kendisi ve bebeğinin düzenli beslenmesi için meşgul olmalıdır. İlk üç aylık dönem kritik bir süreç olduğu için anne adayları bu dönemde olası diş ağrılarının tedavisini sonraya ertelemelidir. Bunu yaparken rutin kontrollerini yaptırdığı Kadın hastalıkları uzmanına danışmalıdır. İlk üç aylık süreçten sonra diş hekiminin uygulayacağı yöntemlerle ağrılar hafifletilebilir ve 20'lik diş çekimi gerekiyorsa bu doğumdan sonraya ertelenir. Gebelikte 20'lik diş çürümesi ve gebelikte 20'lik diş iltihabı gibi durumlar da evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler vardır. Bunlar diş fırçalamak, tuzlu su ile gargara yapmak, buz ile kompres uygulamak, dişi zorlayacak yiyeceklerden kaçınmak ve sulu yemekler tercih etmek olabilir.

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