 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.804
  • Altın 162,444
  • Dolar 3,9188
  • Euro 4,6119
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Geçicilerle ilgili 2 yasa önerisi daha onaylandı

» »
Geçicilerle ilgili 2 yasa önerisi daha onaylandı
Kamuda görev yapan bin 16 geçici statüdeki memurun kadrolanmasıyla ilgili düzenlemeler içeren iki yasa önerisi daha Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda “Geçici Personel Yasa Önerisi” ele alındı. Bu bölümde ilk olarak ilgili komite raporu okundu.

Raporun okunmasının ardından yasa önerisi madde madde okunarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Kamu Çalışanlarının Maaş, Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2 ) Yasa Önerisi’yle ilgili rapor görüşüldü.

SOYER: “MAAŞ VE ÜCRETLER 2004 DÜZEYİNE GERİLEDİ”

Önerinin madde madde görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede bütün olarak büyük sıkıntı olduğunu kamu çalışanlarının yanında özellikle özel sektörde çalışanların zor durumda olduğunu ifade etti.

Soyer, ülkede maaş ve ücretlerin reel olarak 2004 düzeyine gerilediğini, fiyatların ise 2004’ün çok çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Yükselen enflasyon ve döviz krizine dikkat çeken Soyer, hükümetin yaşanan tıkanıklığa seçimi bahane etmeyerek acil çözüm bulması gerektiğini ve bunu yapmaya yetkisi olduğunu kaydetti.

Soyer’in konuşmasının ardından yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Melis’te daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin Komite Kararına TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin raporu oy çokluğuyla onaylandı.

Böylece Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın gerçekleştirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paşaköy kayıplarının gömü yerinin değiştirilmesi...20 Kasım 2017 Pazartesi 14:18
  • 1 haftada 47 kaza: 10 kişi yaralandı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:32
  • Mağusa ve İskele'de fiber optik arıza: PGM'den uyarı geldi20 Kasım 2017 Pazartesi 13:30
  • YKP “Sokakta Birlik” çağrısı yaptı20 Kasım 2017 Pazartesi 13:22
  • Akıncı: “Bir sorunu görmezden gelmek o sorunun devamını sağlar”20 Kasım 2017 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Londra’ya gidiyor20 Kasım 2017 Pazartesi 13:17
  • MOBESE'lerin takılacağı tarih belli oldu!20 Kasım 2017 Pazartesi 13:10
  • Siber, Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçilen Hürses’i kabul etti20 Kasım 2017 Pazartesi 13:05
  • 29 yaşındaki genç, ölü olarak bulundu20 Kasım 2017 Pazartesi 12:27
  • Meclis 1 buçuk saatlik gecikmeyle toplandı20 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti