Gelen tepkilerin ardından Fatih Erbakan'dan bir aşı açıklaması daha

Daha önce aşı olmayı düşünmediğini söyleyen Fatih Erbakan, “mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” ifadelerini kullanmıştı. Erbakan, “Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor” diye eklemişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, basında ve sosyal medyada gelen tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"AÇIKLAMARIMIZ FARKLI ŞEKİLDE YANSITILIYOR"

Zorunlu aşıya karşı olduklarını ve zorunlu PCR testinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Erbakan, “15 Eylül Çarşamba günü genel merkezimizde kıymetli bilim adamlarımız ile birlikte düzenlediğimiz İlk basın toplantımızda ve 17 Eylül Cuma günü Kayseri’deki basın toplantımızda söylediklerimizin tamamının arkasındayız. Ancak maalesef açıklamalarımız asıl mecrasından farklı şekilde basına ve sosyal medyaya yansıtılmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm bilimsel veriler ve araştırmalara göre aşılamaya zaten gerek yoktur. Toplum bağışıklığının oluşması virüsten kurtulmak için en etkili yoldur” dedi.

"MRNA AŞILARINI SON DERECE RİSKLİ GÖRÜYORUZ"

Erbakan, aşı, ilaç ve tıp bilimine karşı olmadıklarını söyleyerek, “Ancak gereksiz aşılanma taraftarı da değiliz. mRNA aşılarını son derece riskli görüyoruz ve halkımıza, hele hele çocuklarımıza uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Türk aşısı dahil olmak üzere, faz ve ruhsat aşamaları bitmemiş hiçbir aşının uygulanmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak bir kimse işinden ekmeğinden olmakla karşı karşıya kalıp, mecburen bir aşı olmak durumundaysa veya aşı olmadan eğitimine devam edemediği için aşı olmaya mecbur kalıyorsa; bu durumda mRNA aşılarını değil, 'ehven-i şer' olarak inaktif, geleneksel aşıları tercih etmelidir görüşündeyiz” diye konuştu.

Erbakan, aşı olmak durumunda kalırlarsa, tercihlerinin yabancı menşeili mRNA aşılarından değil, inaktif geleneksel ve Türkiye’de üretilen Turkovac aşısı olacaklarını ifade ederek, “Ancak Turkovac olsa bile bu aşı da faz çalışmaları tamamlanmış, güvenliği ispatlanmış, ruhsatını almış olmalıdır. Gerekli prosedürleri geçmemiş olsa bile Turkovac aşısını yaptırmak uygundur, riski yoktur denilemez ve zaten böyle birşey de söylemedik. Bizim için faz aşamalarını tamamlamamış, ruhsatsız ve lisanssız tüm aşılar aynıdır. Her zaman söylediğimiz gibi ruhsatsız bu sıvıların tamamı bilimsel olarak “aşı değil, aşı adayıdır” ifadelerini kullandı.